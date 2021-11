Vidal cerró la campaña: “Necesitamos frenar al kirchnerismo para que no te atropelle”

10/11/2021 - 22:02 País

Acompañada por todos los candidatos a diputados nacionales y legisladores porteños, María Eugenia Vidal cerró la campaña de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires con fuertes críticas al Gobierno y con importantes referencias al próximo Congreso y la pelea por la presidencia en 2023. Entre los presentes también estuvieron Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Martín Lousteau.

Con un discurso marcado por la coyuntura y el resultado de las PASO, la primera postulante del oficialismo porteño sostuvo: “¿Queremos seguir así? La respuesta es no. Somos millones los que queremos a otra Argentina. Somos mayoría los que queremos que nuestros abuelos vivan bien después de una vida de trabajo. Los que no queremos que nuestros hijos se vayan del país. Somos millones los que queremos las escuelas abiertas con los chicos aprendiendo, no adoctrinandose. Queremos a los delincuentes presos y a los políticos sin privilegios. Por eso necesitamos un bloque de 120 diputados. Para frenar al kirchnerismo y que no te atropelle”.

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires le agradeció a su equipo de campaña, comandado por Fernando Straface, al jefe de Gobierno porteño y a toda la militancia que estuvo en el acto de cierre de cara al domingo: “Lo que recibí fue una energía que me conmovió, una fuerza poderosa que no se resigna a esto, que no va a seguir así y que el domingo se va a convertir en millones de votos en las urnas”.

Y agregó: “Es difícil lo que viene porque ya conocemos al kirchnerismo. Hace dos años que gobiernan, no cumplieron nada de lo que prometieron y solo gobernaron para ellos. Ni en la peor pandemia de nuestra historia pudieron ponerse del lado de la gente. El 12 de septiembre, millones, después del cierre de escuelas, de la vacunación vip, de la fiesta de Olivos, le dijimos basta y no nos escucharon. Nos respondieron con peleas, con el plan platita, siguieron buscando culpables y diciendo ‘ah pero Macri’. Siguieron peores”.

“Esto no es un error: esto es lo que son. Por eso, el 14 de noviembre tenemos que gritar más fuerte. Tienen que saber que tenemos que gritar más fuerte. Tiene que ser un basta más atronador. Basta a que la Vicepresidenta se lleve casi 3 millones de pesos por mes en una jubilación de privilegio mientras nuestros jubilados cobran una mínima de 26 mil pesos”, completó la candidata.

También elogió al equipo de la ciudad de Buenos Aires por la gestión de la pandemia, en contraposición a lo que sucedió en los distritros gobernados por el Frente de Todos: “Acá, cuando estabas lleno de miedo, mirabas a Quirós y sabías que tenías un equipo serio y profesional cuidándote. Acá vos importas y nosotros queremos construir un equipo en el Congreso donde importes, donde se hable de lo que vos queres discutir, un lugar seguro, un equipo de 120 diputados que le pongan sensatez, sentido común”.

La mayor parte del discurso de Vidal estuvo centrada en convocar a la gente a votar, en la necesidad de sumar más diputados y de que la coalición llegue fuerte y unida al 2023: “Ya sabemos lo que hacen cuando tienen todo el poder. Necesitamos una oposición fuerte. El 12 de septiembre fuiste a votar con dudas y te diste cuenta de que no estabas solo. Ahora sé que en muchos casos tenes dudas. No podes quedarte a un costado del camino. No podes no ir a votar. No podes quedarte afuera. Hacelo por tus hijos”.

“Que las urnas griten ‘no pudieron con nosotros’. No nos rendimos. No nos van a sacar nuestro futuro. Gritemos bien fuerte para que nos escuchen y si no nos escuchan sepamos que si gritamos fuerte, en los próximos dos años vamos a tener un lugar seguro con valores, con convicciones, con compromiso, para impedir que nos saquen la Argentina que queremos y nos merecemos”, cerró la dirigente.

Otro de los discursos fuertes fue el de Patricia Bullrich, presidenta del PRO, quien hizo más referencia a la elección nacional: “He tenido la oportunidad de recorrer el país desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, de Mendoza hasta acá, y quiero contarles que el cambio está en todo el país. Quiero decirles que un año y diez meses después de haber logrado esas marchas del ‘Sí se puede’, que eran esas marchas de una transformación que estaban en el corazón de la sociedad, un año y diez meses después, en todo el país arrancamos una lucha que se dio primero cuando el Gobierno comenzó liberando a los presos y encerrando a al gente”.