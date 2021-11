Alberto Fernández, tras votar: “Les pido a los argentinos que se expresen para poder construir el país que queremos”

14/11/2021 - 10:10 País

El presidente Alberto Fernández emitió su voto en la mesa 69 de la Universidad Católica Argentina, en la sede de Puerto Madero y al salir pidió a los argentinos concurrir a las urnas para elegir el país que se busca.

“Un día de democracia, es una jornada que siempre celebro. Está todo transcurriendo con tranquilidad, y lo que más le pedimos a los argentinos es que vayan y se expresen para poder construir el país que queremos”, expresó al salir de la UCA, junto a su esposa, Fabiola Yañez.

Al respecto agregó: “Lo más importante es que hoy el pueblo se exprese. Y a la noche escucharemos qué dijo. Mañana la Argentina continúa”.

Por último, aunque trató de no hacer referencia a la política, apuntó contra la oposición: “Siempre tuvimos el diálogo abierto no somos nosotros los que no queremos el diálogo”.