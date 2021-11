Padrón electoral: las fotos de los DNI de los famosos, a cara lavada

14/11/2021 - 17:35 País

Si hay fotos que el común de la gente detesta es la foto del Documento Nacional de Identidad (DNI). Claro que a eso no están ajenos los famosos que, si bien suelen producirse para salir en televisión o asistir a eventos, a la hora de estar frente a la cámara del registro de las personas son simples mortales que no salen del todo bien en las imágenes cuatro por cuatro donde no se puede hacer uso del Photoshop para editar aquello que no les gusta.

Con motivo de las elecciones presidenciales de 2015 se hizo viral un hilo de Twitter (que comenzó con la cuenta @LaFotoDelDNI) justamente con las imágenes 4x4 del documento de muchas figuras del espectáculo.





Nazarena Vélez y Wanda Nara. (Foto: Twitter/@LaFotoDelDNI)







“Pedí la foto de algún famoso y arrobanos. Es siempre con el mayor respeto hacia cada uno”, dice el perfil en la red social.

En ese momento muchas celebridades locales reaccionaron con humor al verlas y a otras no les gusto tanto. Si bien la cuenta no está activa desde 2016, las elecciones legislativas de este 14 de noviembre son una buena excusa para recordarlas.

Zaira Nara, la China Suárez y Wanda Nara son algunas de las tantas famosas que aparecieron en un hilo viral de Twitter (Foto: captura Twitter).







En el hilo aparece una extensa lista de famosos: Marcelo Tinelli, Nazarena Vélez, Wanda Nara, Lali Espósito, Carmen Barbieri y Cris Morena, son solo algunos de ellos.

A la lista sumaron también a José María Listorti, Pablo Echarri, Nicolás Vázquez, Gimena Accardi, Ezequiel ‘el Pocho’ Lavezzi, Moria Casán, Pía Shaw, Chano, Luisana Lopilato, Peter Lanzani, Eugenia ‘La China’ Suárez, Alejandro Fantino, Laura Ubfal y Soledad Silveyra.

Carina Zampini, El Polaco, Paula Chaves, Jey Mammon, Oriana Sabatini, Ángel de Brito, Guillermo Francella, Julián Serrano, Zaira Nara, Fernando Dente, Carla Peterson, Gisela Bernal, Magui Bravi, Coky Ramírez, Andy Kusnetzoff, Griselda Siciliani, Micaela y Candelaria Tinelli, Soledad Pastorutti, Matías Martín, Flavio Mendoza y Nicolás Francella, también figuran entre las fotos difundidas.

Barbie Vélez, Romina Malaspina y Sabrina Garciarena. (Foto: Twitter/@LaFotoDelDNI)







Misma suerte corrieron Calu Rivero, Gregorio Di Stéfano, Juana Viale, Germán Paoloski, Mery Del Cerro, Nancy Dupláa, Emilia Attias, Vicco D’Alessandro, Marcela Feudale, María Eugenia Ritó, Brenda Asnicar, Ailén Bechara, Amalia Granata, Cinthia Fernández y Nicole Neumann.

La lista la completan Florencia Bertotti, Isabel Macedo, Leticia Siciliani, Florencia Peña, Barbie Vélez, Romina Malaspina y Sabrina Garciarena.

Si bien algunos famosos salieron muy serios y un poco desalineados en las fotos, a otros se los puede más producidos, no tanto como lo hacen a la hora de estar delante de una cámara, pero lo suficiente como para estar contento con la imagen que llevan en el documento.

Matías Martín, Flavio Mendoza y Nicolás Francella. (Foto: Twitter/@LaFotoDelDNI)







Claro que también figuran aquellos a los que, al parecer, no les interesó salir del bien y sus caras (y peinados) hablan por ellos.

Uno de los que tomó con humor la publicación de Twitter en su momento fue El Chino Darín, que no solo retuiteó su foto sino que además escribió: “Ahora entiendo por qué siempre me para la Policía aeroportuaria...”.