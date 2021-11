Rodríguez Larreta al Gobierno nacional: "No entendieron el resultado de las elecciones"

16/11/2021 - 09:46 País

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo hoy que la oposición espera la presentación en el Congreso del proyecto de ley que contendrá el Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable, anunciado por el presidente Alberto Fernández tras las elecciones del domingo último, y afirmó que será el Parlamento el ámbito en el que se debatirá la propuesta.

"Los proyectos hay que verlos, fueron solo comentarios del Presidente, y toda discusión se dará en el seno del Congreso, donde corresponde. El diálogo debe darse en el Congreso", dijo el jefe de Gobierno porteño esta mañana en una rueda de prensa en una escuela en Palermo, donde anunció que, desde hoy, en la Ciudad ya no es obligatorio el uso del tapabocas en las aulas para todos los alumnos y alumnas del nivel inicial y del primer ciclo de la primaria (hasta tercer grado inclusive) en escuelas públicas y privadas.

"En el Congreso nacional, deberían presentar los proyectos lo antes posible. El Presidente mencionó sin mucha claridad un plan, un programa en el Congreso. Esperamos que lo presente rápido, porque nos faltó plan estos dos años. Esperemos que lo haga y en el Congreso se debatirá", ratificó el alcalde porteño.

Según aseguraron ayer fuentes oficiales, el Gobierno nacional buscará "el mayor consenso posible" para el proyecto de ley que contendrá el Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable que el presidente Alberto Fernández enviará al Congreso en los primeros días de diciembre próximo.

Una vez concluido el proceso electoral de medio término y ya conocidos los resultados, el Presidente anunció el domingo por la anoche, mediante un mensaje grabado, la definición de un programa que contemplará los mejores entendimientos que el Gobierno haya alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional en las negociaciones que lidera el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Por otro lado, Rodríguez Larreta dijo que "no hay ninguna transición porque hay un Gobierno electo hasta 2023", con lo cual se diferenció de los dichos del expresidente Mauricio Macri el día de los comicios, en los que se refirió a los próximos dos años de gestión del Frente de Todos como una etapa de "transición".

En tanto, sobre los resultados de las urnas, sostuvo que "los datos son contundentes: nosotros ganamos y ellos perdieron, por más de 8 puntos, en la provincia de Buenos Aires, en CABA y en 13 provincias. Ganamos 5 senadores y estamos parejos en Diputados".

"Hubiera esperado que el Gobierno escuche, pero salen a festejar y eso me preocupa muchísimo, supone que no entendieron el resultado de la elección, o que no van a hacer alguna corrección", aseveró y concluyó: "Tienen que aceptar la derrota para cambiar el rumbo".