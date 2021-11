La Justicia desvinculó a Mauricio Macri de los Panamá Papers

21/11/2021 - 11:09 País

El juez en lo Civil Andrés Fraga determinó que Mauricio Macri "no fue socio ni accionista" y que "no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancias" de las firmas offshore Fleg Trading (de Bahamas) y Kagemusha (de Panamá). De ese modo, la Justicia desvinculó al presidente de la causa conocida como Panamá Papers.

Esta decisión se sumó a lo resuelto el mes pasado por la Sala II de la Cámara Federal, que había cerrado la causa, ratificando a su vez una decisión del juez Sebastián Casanello.

La revelación de la supuesta vinculación de Macri con sociedades off shore fue a través de una investigación periodística y a partir de esta se abrió una causa penal en la Justicia Federal.

Pero al mismo tiempo las defensas del presidente Macri y de su padre Franco Macri fueron a la justicia Civil para que el juez emita una "acción declarativa de certeza". Toda la responsabilidad por el funcionamiento de las sociedades off shore recayó en el padre del jefe de Estado.

En el expediente donde se pidió la "acción declarativa de certeza", el presidente de la Nación estuvo representando por Fabián Rodríguez Simón y Felipe Llerena, en tanto Jorge Anzorreguy representó a Franco Macri.

En el fallo, el juez Fraga señaló que "Mauricio Macri no fue socio ni accionista de la firma Fleg Trading Ltd (radicada en Bahamas); que solo aceptó el cargo de director de Fleg Trading Ltd, para el que fue designado Mauricio Macri, al solo y único efecto de designar a un reemplazante y renunciar; que no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Fleg Trading Ltd, ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad, que no percibió honorarios como director ni ninguna otra retribución de Fleg Trading Ltd".

Lo mismo señaló respecto de la sociedad Kagemusha: "Que Mauricio Macri no fue socio de su padre Francisco Macri en la sociedad panameña Kagemusha SA, ni es accionista de la misma; que no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancia alguna de Kagemusha SA; que no aceptó el cargo de director de Kagemusha SA para el que fue designado por Francisco Macri, ni realizó acto que permitiera suponer que aceptó tácitamente tal designación; que no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Kagemusha SA, ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad, y que no percibió honorarios como director ni ninguna otra retribución de Kagemusha SA.".