Sergio Berni calificó la derrota electoral como rotunda y dijo que no le cree al presidente

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, afirmó este lunes que “el Frente de Todos sufrió una derrota rotunda” en las elecciones legislativas del 14 de noviembre pasado.

“La derrota tiene que ver con muchas cuestiones de forma más que de fondo. No me corresponde a mí ponerle nombre y apellido al padre de la derrota, pero en 2009, cuando Néstor Kirchner perdió por una mínima diferencia, lo primero que hizo fue renunciar al Partido Justicialista como un gesto de que había entendido el mensaje de las urnas”, dijo Berni.

“Si ahora no entendemos lo que han dicho las urnas, la elección no ha tenido sentido”, continuó.

Los dichos de Berni parecieran estar dirigidos al presidente Alberto Fernández, quien actualmente preside el Partido Justicialista. El funcionario también rechazó la versión edulcorada que intentó instalar el oficialismo al asegurar que en la provincia de Buenos Aires habían “perdido ganando”.

“Cuando se gana, se gana... Y cuando se pierde, se pierde. ¿Correspondía o no haber festejado los números? Me parece irrelevante. Lo que me preocupa es si entendimos lo que nos dijo el pueblo y si somos capaces de revertir la dirección por la que el pueblo ha votado”, resumió.

El gobierno nacional perdió las elecciones en 15 provincias, entre ellas las más grandes del país. También cayó en Santa Cruz, donde el kirchnerismo terminó tercero por primera vez en 30 años. A partir del 10 de diciembre, el peronismo ya no tendrá el control del Senado y deberá negociar la agenda en Diputados con la oposición.

“Esta no es la primera ver que prometen que van a haber PASO, ya sucedió hace 4 años, así que déjeme que no les crea mucho a quienes dicen que vamos a tener primarias en 2023″, desafió. Y ante las repreguntas fue al hueso: “No tengo por qué creerle al Presidente; ¿por qué debería creerle? Esto se debería haber resuelto antes de las elecciones, no después”.

“Pero Alberto Fernández tiene poco poder, quienes tienen la lapicera en la provincia de Buenos Aires son Máximo Kirchner y Axel Kicillof”, interpeló la periodista Rosario Ayerdi. Y Berni contestó: “Si tuviera poco poder, no hubiera puesto la cabezas de lista de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal; ¿se entendió, no?”.