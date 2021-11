El Gobierno nacional prohíbe viajar al exterior en cuotas con tarjeta de crédito

26/11/2021 - 00:09 País

El Banco Central prohibió la posibilidad de que los argentinos compren pasajes, alojamientos o servicios en el exterior en cuotas con su tarjeta de crédito.

A través de la Comunicación 7407, la entidad que conduce Miguel Pesce informó a las entidades financieras y a las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito que desde hoy no se podrán financiar en cuotas las compras de pasajes hacia otros países y de servicios turísticos en el exterior efectuadas a través de los plásticos.

"Establecer, con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior, y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc), ya sea realizadas en forma directa con el prestador de servicio o indirecta, a través de agencias de viajes y/o turismo web u otros intermediarios", dice la escueta y sorpresiva disposición del BCRA.

Los analistas coinciden en evaluar que la medida forma parte de lo que caracterizan como el "Plan Aguantar" de la administración Fernández.

"Lo que revela es que intentarán pasar el verano, lo que incluirá endurecer el cepo todo lo que sea necesario y sin moverse de la actual estrategia de crawling-peg", explicó el economista y consultor Fernando Marull. "Claro que esto le va a dar más vuelo al dólar blue", advierte.

"Esto es marcar el grado de desesperación que tiene el Gobierno por los dólares y la voluntad de posponer lo más posible cualquier ajuste del tipo de cambio", coincide su colega Andrés Borenstein, director de Econviews. "Es una forma de inducir que los bancos dirijan sus promociones sólo a productos nacionales".