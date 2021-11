Cohen pidió compartir las vacunas: “Si no lo hacen, seguirán surgiendo nuevas mutaciones que afectarán a todos”

27/11/2021 - 10:37 País

La reconocida patóloga argentina Marta Cohen, radicada en el Reino Unido analizó los detalles que se saben hasta el momento de la nueva variante del COVID-19 detectada en Sudáfrica, Botsuana, Hong Kong, Bélgica e Israel.

Por la importancia de la nueva variante detectada a través de secuencia genómica en 100 casos en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud llevó adelante una reunión de emergencia para evaluar la situación y decidió catalogarla como variante de preocupación (VOC) Ómicron.

Según expresó el organismo de Naciones Unidas, “la variante B.1.1.529 se notificó por primera vez a la OMS desde Sudáfrica el 24 de noviembre de 2021. La situación epidemiológica en Sudáfrica se ha caracterizado por tres picos distintos en los casos notificados, el último de los cuales fue predominantemente la variante Delta. En las últimas semanas, las infecciones han aumentado de forma pronunciada, coincidiendo con la detección de la variante B.1.1.529. La primera infección confirmada conocida por B.1.1.529 fue de una muestra recolectada el 9 de noviembre de 2021″.

La experta argentina explicó que “esta variante surgió en Botsuana y ha crecido muchísimo en una provincia cercana a Pretoria, en Sudáfrica, al punto que representa el 90% de la prevalencia en solo unas semanas”.

Además, mencionó algunos de los motivos por los cuales fue considerada como una variante de preocupación.

"Creció en evolución, duplicando el número de mutaciones de la variante Delta. Es más transmisible y contagiosa a causa de las 32 mutaciones que posee. Hay que analizar aún si las vacunas tendrán la misma eficacia que frente a las otras variantes y aún no se sabe si es más letal", señaló.

“Por todo esto es importante tener en cuenta que la pandemia no hay terminado. Los países que tienen vacunan deben compartirlas con los que no tienen acceso. Este es un ejemplo de las consecuencias, las naciones que no estén suficientemente vacunadas darán origen a nuevas mutaciones que nos afectarán a todos”, resumió.