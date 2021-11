Coronavirus en la Argentina: confirman 12 muertes y 888 contagios

28/11/2021 - 17:38 País

Este domingo 28 de noviembre de 2021, el Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 12 muertes y 888 nuevos contagios de coronavirus. Así, el total de casos desde el comienzo de la pandemia se elevó a 5.326.448, mientras que los fallecimientos fueron 116.529.

Por otra parte, de ayer a hoy fueron realizados 20.523 testeos, con un índice de positividad del 4,32%.

Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 26.132.048 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 18.865 casos positivos activos en todo el país y 5.191.054 recuperados.





Del total de muertes reportadas hoy, 6 son hombres (5 de la provincia de Buenos Aires y 1 de la provincia de Neuquén) y 6 son mujeres (5 de la provincia de Buenos Aires y 1 de la provincia de Mendoza).

Según el parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 600 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. En ese sentido, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 34,9% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 38,9%.

De los 888 nuevos contagios, 272 son de la provincia de Buenos Aires, 221 de la Ciudad de Buenos Aires, 6 de Catamarca, 1 de Chaco, 1 de Chubut, 4 de Corrientes, 53 de Córdoba, 6 de Entre Ríos, 2 de Formosa, 13 de Jujuy, 2 de La Pampa, 1 de La Rioja, 21 de Mendoza, 12 de Misiones, 68 de Neuquén, 24 de Río Negro, 19 de Salta, 2 de San Juan, 2 de San Luis, 1 de Santa Cruz, 36 de Santa Fe, 9 de Santiago del Estero, 1 de Tierra del Fuego y 111 de Tucumán. Tierra del Fuego.

En lo que respecta al panorama epidemiológico, las autoridades sanitarias de Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires se muestran cautas, pero preocupadas por el aumento sostenido en los casos de COVID-19 en las últimas cinco semanas.





Esta mañana, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, ratificó que el Gobierno trabaja “fuertemente” en profundizar la campaña de vacunación y en posibles respuestas sanitarias a un eventual aumento de número de casos de coronavirus a partir de marzo de 2022, en el marco de la aparición de la nueva variante Ómicron, que surgió en Sudáfrica y que empezó a golpear a Europa.

“Vamos a convocar la población a iniciar y completar esquemas y trabajar muy fuerte en avanzar lo más rápido posible en los refuerzos”, sostuvo la funcionaria en diálogo con Radio 10. Además, reiteró que el Gobierno tiene “vacunas en stock” y que las provincias también están abastecidas para continuar con la campaña de inmunización.

Según Vizzotti, hay 7 millones de personas en condiciones de recibir la segunda dosis, pero todavía no lo han hecho. También indicó que se trata, en su mayoría, de ciudadanos de entre 18 y 39 años.

“Muchos de ellos recibieron su primera dosis en el pico de los caso, pero ahora cambió la “percepción del riesgo que tenían inicialmente y optaron por posponer su inmunización. Con todo esto que está pasando adquiere una relevancia importantísima la segunda dosis”, planteó la ministra en alusión a la aparición de nuevas cepas.

Para la ministra, no es casualidad que la variante Ómicron haya surgido en África: “el continente más postergado en vacunación”. “Se están dando 6 dosis de refuerzo o tercera dosis (en los países ricos) por cada primera dosis en los países pobres”, reflexionó la funcionaria y además comentó que, en países con un porcentaje de vacunación relativamente alto, están teniendo aumento de número de casos, de internaciones y evidencian tensión en el sistema de salud.

“En el mundo, la velocidad de aumento de los contagios se está dando en menores de 15 años que no están vacunados y, a través de ellos de ellos, hay una transmisión intrafamiliar que afecta a adultos con inmunocompromiso, que no hayan completado las dosis o que no hayan recibido refuerzo luego de 6 u 8 meses desde el inicio del esquema”, apuntó Vizzotti.

Y cerró: “La buena noticia es que tenemos una herramienta que es la vacunación y tenemos las vacunas en la Argentina”.