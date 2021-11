Puerto Madryn rechazó el ingreso del crucero Hamburg e impidió el descenso de los pasajeros

30/11/2021 - 16:30 País

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, solicitó formalmente a la Administración Portuaria que rechace el amarre del crucero Hamburg, que proviene de Cabo Verde.

La medida que fue finalmente adoptada “ante el inminente riesgo” por el avance de la variante africana Ómicron, considerada como “variante de preocupación” por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“En Puerto Madryn no va a amarrar el crucero, no voy a permitir que ningún madrynense esté en riesgo y mucho menos generar una problemática que no nos merecemos”, aseguró el jefe comunal esta mañana en diálogo con los medios.





Cuando llegará el crucero a Puerto Madryn

El crucero aún se encuentra en plena travesía y tiene previsto llegar a Madryn el jueves 2 de diciembre, a las 8.

“Tenemos que cuidar la situación de los vecinos, con una cepa que aún no ha llegado al país, y además no podemos tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho para posicionar turísticamente a Puerto Madryn por un crucero”, agregó Sastre.

“Solicitamos a la Administración Portuaria de Puerto Madryn que el crucero Hamburg quede en rada y no amarre en el puerto de nuestra ciudad. Seguimos trabajando para mantener la situación epidemiológica y para cuidar la salud de cada uno de nuestros vecinos madrynenses”, había anunciado Sastre en su cuenta de Twitter.





El comunicado de la Administración Portuaria de Puerto Madryn

La Administración portuaria luego confirmó en un comunicado que el buque no amarrará ni se permitirá el descenso de pasajeros.

Sin embargo, sí se permitirá “la rada para la realización de los testeos solicitados por el Capitán del buque a su agente marítimo con el fin de actualizar la situación epidemiológica de la embarcación”.





La insólita confusión de Sanidad

La llegada del crucero al país el viernes generó una situación insólita. Al principio los pasajeros recibieron la autorización para desembarcar porque autoridades de Sanidad creyeron que Cabo Verde se encontraba en Asia.

Cuando se dieron cuenta de que el buque venía de África, continente en alerta por la aparición de una nueva cepa de COVID-19, revocaron el permiso y obligaron a todos los turistas a volver a la embarcación.