Sobreseen a Elisa Carrió por su fiesta de cumpleaños en diciembre de 2020

10/12/2021 - 12:55 País

Elisa Carrió fue sobreseída en una denuncia impulsada por el kirchnerismo por el festejo de su cumpleaños 64 en una fiesta repleta de referentes opositores en su casa de Exaltación de la Cruz en diciembre de 2020, en medio de la pandemia.

El juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, determinó que la exdiputada no violó las medidas sanitarias al celebrar ese evento.

La denuncia contra Carrió fue impulsada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, una figura habitual de los tribunales federales, luego de una serie de posteos de dirigentes kirchneristas que acusaban a Lilita de incumplir la cuarentena en su celebración. Uno de ellos fue Aníbal Fernández, meses después designado ministro de Seguridad, que en Twitter mostró a Carrió con un sombrero de mariachi y escribió: "Por qué Clarín no se hace eco del cumpleaños de Carrió con 70 comensales en violación de las normas del ASPO”.

Desde el kirchnerismo se intentó equiparar el cumpleaños de Carrió con él la primera dama Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en julio de 2020, cuando regían las medidas más estrictas de la cuarentena y casi no se podía circular sin permiso.

En efecto, la denuncia fue presentada días después de que el escándalo por las fotos y videos de la celebración VIP en la residencia presidencial había salido a la luz, generando una respuesta oficial del propio Alberto Fernández.

“El 14 de julio mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”, se defendió el Presidente.

Lo más llamativo fue que la propia Coalición Cívica, partido fundado por Carrió, se adelantó a la denuncia K y emitió un comunicado dando detalles de la situación.

"Respecto a la reunión realizada del 26 de diciembre de 2020 con motivo del cumpleaños de Elisa Carrió, y ante comentarios equivocados o malintencionados que se difundieron, se aclara que este encuentro fue realizado al aire libre, en respeto de todos los protocolos sanitarios y medidas preventivas, lo que fue publicado en su oportunidad por los distintos medios de comunicación", explicaron.

Ahora la Justicia les dio la razón y sobreseyó a Carrió al considerar que “su accionar no constituyó delito”.

De acuerdo al fallo, “a fines del año 2020, hubo una apertura progresiva de distintos aspectos que hacen a la vida social. Así, a medida que finalizaba el año, cada vez era mayor el número de actividades habilitadas por las autoridades sanitarias, como lo fue la gastronomía en lugares con ventilación natural, reuniones sociales en lugares cerrados con protocolos, entre otras tantas”.

“En esta línea, no puede dejarse de lado que, para ese entonces, se había decretado el fin del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en todas las provincias del país, las que pasarían a una modalidad más laxa en cuanto a medidas sanitarias, denominada Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio”, sigue el documento.

La denuncia apuntaba que Carrió había organizado su cumpleaños “en su casa de Capilla del Señor en la que hubo unos setenta (70) invitados, folklore, mariachis y ningún tipo de distanciamiento social ni protocolo”. El denunciante además pidió, en una ampliación de la denuncia, que se investigara a todos los políticos invitados.

Entre los mencionados estaban: Horacio Rodríguez Larreta, Maximiliano Ferraro, Elisa Carca, Juan Manuel López, Lucila Lehmann, Diego Santilli, Agustín Forchieri, Carmen Polledo, Mario Negri, Atilio Benedetti,Mario Barletta, Adrián Pérez , Alfonso Prat-Gay, Daniel Salvador, Pablo Torello, Pedro Lacoste, Fernando Sánchez , Mario Quintana, Héctor “Toty” Flores, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Lucila Lehmann y Mariana Stilman, además de "toda otra persona cuya presencia surja de la presente investigación".