Agenda de Anses: ¿Quiénes cobran este miércoles 15 de diciembre?

15/12/2021 - 08:29 País

Los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 6 y 7 y cuyos haberes no superen los $ 32.664 podrán cobrar hoy el beneficio correspondiente a diciembre en las sucursales bancarias por ventanilla.



También hoy cobran los beneficiarios de las asignaciones familiares y las universales por Hijo (AUH) con documentos finalizados en 5, y de la Universal por Embarazo (AUE) terminados en 3, todas con tarjeta de débito, indicó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



En el caso de jubilados y pensionados, la Anses recordó que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.



Asimismo, el organismo recordó que los haberes de jubilados y pensionados que no concurren el día indicado, permanecen depositados en sus cuentas.