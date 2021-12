La sesión en Diputados pasó a un cuarto intermedio y peligra el tratamiento del Presupuesto 2022

16/12/2021 - 17:21 País

Finalmente, y luego de negociaciones de último momento, el bloque del Frente de Todos logró el quórum necesario para debatir en Diputados la ley de Presupuesto 2022 que defendió esta semana el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La sesión comenzó pasadas las 13, cuando bajaron al recinto legisladores de Juntos por el Cambio, muchos de los cuales ya anticiparon que votarán en contra.

Sin embargo, esto no significa que la “ley de leyes” prospere. Pasadas las 16, Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, tomó la palabra y pidió que la sesión pasara a un cuarto intermedio hasta las 17.30: “La oposición no le impide al Gobierno que tenga ley de Presupuesto votando en contra. Acá es el Gobierno el que no quiere Presupuesto. Por eso queremos agotar todas las vías”.

Y agregó: “Estamos dispuestos a ir a un cuarto intermedio, que nos tomemos todo el tiempo necesario, si el Gobierno quiere rever lo imprescindible. Intentemos buscar cómo acercamos posiciones para que esté la ley de Presupuesto salga. Por eso le quiero decir al presidente de la Cámara que llame a un cuarto intermedio, analicemos con los jefes de bloques si se aceptan las revisiones que propuso la oposición. No tener Presupuesto no puede ser una herramienta política para que el oficialismo se victimice, sin ley de Presupuesto no hay nación posible”.

La moción fue aceptada por Cecilia Moreau, en nombre del bloque del Frente de Todos, y por Cristian Ritondo, que hizo lo propio desde el PRO.

En su cuenta de Twitter, el diputado Florencio Randazzo adelantó que el Interbloque Federal no acompañará el proyecto “tan alejado de la realidad y que perjudica a la sociedad”. “Es responsabilidad del Gobierno tener un presupuesto serio que contribuya a mejorar la vida de los argentinos, y este no lo es”, agregó.