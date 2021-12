Caso Lucas González: detienen a otros cinco policías de la Ciudad

19/12/2021 - 18:03 País

El juez Martín Del Viso ordenó en las últimas horas la detención de otros cinco agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la investigación para esclarecer el la muerte de Lucas González, el jugador de Barracas Central de 17 años baleado por policías el 17 de noviembre pasado. Fuentes judiciales informaron que los arrestos se concretaron y los cinco sospechosos ya están presos.

Se trata del subcomisario Ramón Jesús Chocobar y los oficiales Sebastián Baidon, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa, de los cuales también se ordenó el secuestro de sus teléfonos celulares.

La semana pasada, después de revisar la nueva prueba en el expediente, el fiscal federal Leonel Gómez Barbella había solicitado la “inmediata detención” de dos comisarios, un subcomisario, dos principales y tres oficiales, de los cuales finalmente el juez Del Viso solicitó sólo la detención de cinco.

A todos se los acusa por “insertar datos falsos en las actuaciones labradas” en el marco del asesinato de Lucas González.

También están sospechados de los delitos de “tentativa de homicidio” y “privación ilegal de la libertad” de Julián Salas, Niven Garnica y Joaquín Zuñiga Gómez, los amigos que estaban con el joven y que fueron apresados durante el cuestionado procedimiento.

Según el fiscal Gómez Barbella, los nuevos imputados “alteraron los rastros y pruebas del delito” de los tres policías procesados por el homicidio en la avenida Iriarte a metros de Vélez Sarsfield “al arribar inmediatamente e intentar fraguarlo para aparentar que se había tratado de un enfrentamiento, colocando para ello un arma de utilería ‘plantada’ en el interior del rodado Volkswagen, modelo Surán”.

El fiscal reconstruyó que los policías, después de llegar al lugar, se referían al grupo de jóvenes con frases amenazantes, tales como “a estos villeritos hay que darle un tiro en la cabeza a cada uno”. “¿Dónde tenés la falopa, donde está el arma con la que mataste a tu amigo?”, les decían, según relataron las víctimas.

Uno de los jóvenes que padeció esos tormentos y que iba con Lucas precisó: “Me habían dicho que era un hijo de puta, que me tenían que pegar un tiro en la cabeza a mí también y me empezaron a tomar los datos y me preguntan: ‘¿De dónde sos?’. Le digo: ‘Soy de Florencio Varela’. Y me dice: ‘Ah, sos un villero también, a vos hay que pegarte un tiro de verdad’, me dijo”.

Además, según la investigación judicial, algunos de los efectivos participaron de la lesión circular de 1 centímetro de diámetro en el dorso de la mano derecha de Lucas, muy similar a lo observado en quemaduras de cigarrillo en los momentos en que el joven agonizaba.