“Pase sanitario familiar” para Navidad, la idea de un infectólogo argentino

21/12/2021 - 18:54 País

Alineado con las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pidió no pasar las fiestas en familia, el infectólogo Eduardo López advirtió este martes que las personas que no se vacunaron contra el coronavirus (Covid-19) podrían poner en riesgo a las que sí recibieron las dosis durante los encuentros por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por lo que recomendó que quienes decidieron no inmunizarse "no concurran" a las reuniones.

El especialista, quien es integrante del equipo de asesores del Gobierno desde el inicio de la pandemia, afirmó que "cuando la política entra, la ciencia es la que pierde", y dijo que los adultos jóvenes junto al 70% de los adolescentes "son los que no han terminado el plan de vacunación".

En dialogó con el programa "Esta Mañana" por Radio Rivadavia, López se refirió a los riesgos de pasar las celebraciones de fin de año con personas que no se vacunaron contra el coronavirus y recomendó una suerte de pase sanitario familiar.

"Lo lógico es que si no están vacunados que no concurran a los encuentros", afirmó el especialista, quien remarcó que en el país la enfermedad ya provocó "más de 120 mil muertes".





Cuántas personas hay sin vacunar

En medio del aumento de contagios por coronavirus, sostuvo que "el riesgo que se tiene es que se rompe una burbuja de los vacunados", tras alertar que "en la Argentina hay dos millones que no se han querido vacunar", y recordó que lo único que se puede hacer es "tratar de explicar por qué se tienen que vacunar y tener dos dosis".

"Yo planteo solo el riesgo de la asistencia de vacunados y no vacunados que puede romper la burbuja", afirmó López, tras indicar que hasta ahora hay 73 millones de vacunas aplicadas, de las más de 90 millones recibidas en el país.

A partir de este martes 21 de diciembre ya comenzó a exigirse en algunas provincias el pase sanitario, que permite el ingreso a locales bailables, restaurantes, boliches, teatros y shows en vivo, entre otros lugares.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los principales impulsores del "pase libre de vacunación", dijo que el objetivo de la medida es "proteger a la gente", además de impulsar la inmunización entre los no vacunados.

La implementación del pase sanitario se da en un contexto donde los casos de coronavirus están en aumento, principalmente por la variante Ómicron. Esto para el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, "es preocupante": pidió que se vuelvan a extremar los cuidados durante las fiestas navideñas, ya que todo apunta a que los nuevos 5.337 infectados que se registraron en el territorio son debido al descuido de parte de la población.