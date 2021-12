VIDEO | Un periodista relató en vivo como era desvalijada su casa

31/12/2021 - 12:07 País

El periodista Alejandro Pueblas, de Crónica HD, estaba en Florencio Varela cubriendo la búsqueda de Lucho, un perro que se perdió el pasado 24 de agosto. Mientras hacía una recorrida por el barrio con la intención de darle una mano a la familia de la mascota, recibió un llamado a su teléfono celular y debió interrumpir el móvil.

“¿Qué pasó, Pueblas?”, le preguntó desde el piso el conductor Esteban Trebucq. “Me acaban de entrar a robar mi casa, me avisan que me rompieron la ventana de mi casa. Yo me tengo que ir del móvil, perdonen. Tengo gente adentro de mi casa, me la están desmantelando”, dijo de un tirón el movilero. “Quiero un móvil policial urgente”, pidió Pueblas a la vez en que dio la dirección de su casa, en la localidad de Los Hornos, en La Plata. “Esto es Argentina”, editorializó Trebucq, mientras Pueblas se dirigía a su casa para ver qué había pasado.

Una hora más tarde, Pueblas volvió al aire y dio cuenta de las pérdidas sufridas. “Nunca me imaginé esto. Siempre jodo con que voy a narrar mi propia noticia. Esto le pasa a un montón de argentinos: llegan a su casa y les hacen esto. Esto pasó en una calle céntrica de la ciudad, estamos en Los Hornos, esta es mi casa. Llegué y me la encontré así”, dijo el periodista a la vez en que mostraba cómo le rompieron la persiana para ingresar a su hogar y cómo también había sido violada una ventana superior.

“Toda la casa revuelta, como en cualquier robo cuando a uno le roban un montón de cosas que cuestan”, dijo con la voz quebrada, a la vez en que hacía un recuento rápido de las pérdidas. “Televisor arrancado, un mueble con las cosas de mi hija, todo revuelto. Dinero, cosas que habían en la heladera... Un montón”.

“Pueblas, voy a ser concreto: eso que me dijo por privado, ¿está o no está?”, le preguntó el conductor. “No, no está”, contestó el movilero. “La concha de la lora”, exclamó con indignación “El Pelado de Crónica”. Un rato después, el conductor reveló que la pérdida se trataba de los ahorros de toda la vida de su compañero.

“Qué va a ser, mala suerte. Igual hay que seguir, yo pasé mil cosas en mi vida y siempre seguí. Hay que seguir laburando. Esto lo quería contar porque esto lo viven muchos, vivimos cubriendo este tipo de cosas, todos los días. Si ustedes ven lo que es el dormitorio, es como que cayó una bomba”, dijo Pueblas casi entre lágrimas. “Le robaron los ahorros de su vida, y los ahorros de un laburante representan el sacrificio de muchos años”, se lamentó Trebucq. Asimismo, el conductor propuso juntar dinero para su compañero.

“El comisario Martín Patelli, que es el titular de la comisaría 3ra de Los Hornos llegó inmediatamente al lugar. Al chorro lo tienen filmado, aparentemente. Es de la zona, entiendo que lo van a agarrar. La policía está laburando, se puso en contacto inmediatamente con vos. Aparentemente fue una sola persona la que entró a tu casa”, dijo Trebucq, quien comenzó a insultar al ladrón y a proponer un castigo físico para el mismo.

“Por suerte mi hija no estaba en casa, estaba con la mamá”, dijo el damnificado. “Uno labura todos los días, como siempre. Aunque no se ahorra mucho, duele. Agradezco el cariño de la gente. Calculo que esto le pasa a muchas personas, pero al estar laburando en vivo y que te digan que te entraron a tu casa, te sentís violado”, cerró el movilero, quebrado en un llanto.