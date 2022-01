El Reino Unido desplegó armas nucleares durante la Guerra de Malvinas

03/01/2022 - 16:33 País

Los buques de guerra británicos desplegados durante la Guerra de Malvinas, en 1982, estaban armados con docenas de armas nucleares de profundidad.

La revelación es parte de la desclasificación de los Archivos Nacionales, publicados en Gran Bretaña en las últimas horas y replicado por el sitio declassifieduk.org. Marcado como “Top Secret Atomic”, muestra que la presencia de las armas nucleares causó pánico entre los funcionarios en Londres cuando se dieron cuenta de los daños, tanto físicos como políticos, que podrían haber causado.

El periodista Richard Norton Taylor contó que accedió a un nuevo documento desclasificado en los Archivos Nacionales del Reino Unido, donde se afirma que las fuerzas armadas de su país desplegaron 31 armas nucleares durante la guerra por las Malvinas, en 1982. Norton Taylor contó que 12 de esas armas venían en el HMS Invencible, donde sirvió durante la guerra el príncipe Andrés. Y también que en las febriles discusiones entre militares y diplomáticos surgió el temor a la ex URSS. Si usaban las armas en el Atlántico Sur podrían quedar desprotegidos contra el poderío soviético.

El periodista, que escribió durante tres décadas en el diario The Guardian sobre seguridad y Defensa, publicó este lunes un extenso artículo titulado "Desclassified UK". Allí señala que para mediados de mayo de 1982, el portaaviones británico HMS Hermes tenía 18 armas nucleares a bordo y el portaaviones Invincible (Invencible) tenía 12; mientras que el barco auxiliar de la Flota Real, Regent, poseía una. Allí se consideraron "más protegidas¨. "Los barcos estaban dentro de la 'Zona de Exclusión Total' impuesta por Gran Bretaña alrededor de las Islas Malvinas", dicen los documentos.

En 2003, Gran Bretaña admitió que varios de los barcos que la ex premier Margaret Thatcher envió al Atlántico Sur para desalojar por la fuerza a los militares argentinos que por decisión del dictador Leopoldo Galtieri habían reocupado militarmente las islas llevaban armas atómicas. Pero lo distintivo de Norton Taylor ahora es que revela una cantidad de armas que hasta ahora no se habían informado. El ratifica que eso "no se había revelado antes de que este documento fuera transferido a los Archivos Nacionales en Kew, al suroeste de Londres".

La información de Norton surge del hecho de que todos los archivos en Gran Bretaña, después de 30 años, se envían al Archivo Nacional. Y esta información debe ser accesible a todos los ciudadanos que la requieran. Luego de conocerse, es publicada.

En 2003, el Ministerio de Defensa británico también reconoció que hubo "incidentes" en el transporte de esas armas, como contenedores dañados en sus traslados sin que se perjudicara el armamento. También de ello escribió el profesor Sir Lawrence Freedman, el historiador oficial británico de la guerra de las Malvinas, cuando reconoció que desde Gibraltar fueron despachadas armas nucleares a las islas.

Y en su momento, el psicoanalista del ex presidente de Francia Francois Mitterrand aseguró en un libro que Thatcher tuvo la intención de usar armas nucleares en territorio argentino para definir de una vez por todas la guerra por Malvinas si las fuerzas de su país se veían en dificultades.

Alí Magoudi, el psicoanalista del fallecido Mitterrand, escribió que ese plan era lanzar las bombas sobre la provincia de Córdoba (donde hoy funciona la Fábrica Argentina de Aviones), pero fue abortado por la decisión de Mitterrand de colaborar con la Dama de Hierro, dándole información sobre las armas que Francia le había vendido a Argentina.

En su momento, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner exigió explicaciones a Londres. Argentina, que demostró tener en la guerra más códigos humanitarios militares que los británicos, siempre denunció la nuclearización del conflicto bélico por la soberanía de las islas del Atlántico Sur. Pero ningún gobierno se animó a llevar a tribunales internacionales el hundimiento del Crucero General Belgrano en el que murieron más de 323 marinos argentinos, sobre un total de 649 muertos de este país y 255 de Gran Bretaña.

¿Existió riesgo de explosión atómica en la guerra del Atlántico Sur?

Uno de los documentos desclasificados relativizó el riesgo de una “explosión de tipo bomba atómica” durante el conflicto, aunque existía la amenaza de la “eliminación de material fisionable” si alguna de las armas resultaba dañada.

Según el reporte, una situación de este tipo podría provocar hasta 50 “muertes adicionales” por cáncer.