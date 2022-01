Autotest: cuánto costarán y dónde se podrán conseguir

05/01/2022 - 23:22 País

En medio del récord de casos de coronavirus que se registró el miércoles en el país, con más de 95 mil contagios, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2.

Según detallaron desde la cartera sanitaria nacional, los productos aprobados son Panbio COVID-19 Antigen Self- Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag), WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing y pertenecen a los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener.

Dónde conseguirlos

Los test de autoevaluación para la detección de Covid-19 podrán adquirirse de modo individual, por instituciones públicas o privadas, o jurisdicciones “siempre que se garantice el adecuado reporte de resultados”, se informó.

Si bien los testeos podrán adquirirse en distintas farmacias a lo largo del país, aun no se precisó cuándo comenzará la venta de los productos, ya que según se informó a partir de esta autorización recién se comenzará la importación, por lo cual se requerirá de un lapso para que estén disponibles.

Desde el ministerio de Salud señalaron que la fecha de venta “dependerá de los laboratorios y las farmacias”.

La exclusividad de la venta estará a cargo de las farmacias habilitadas que deberán registrar los datos de los resultados de los testeos en la base informática farmacéutica e informar al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

El resultado de la prueba deberá ser reportado de forma individualizada dentro de las 24 horas de realizado el test. Si el farmacéutico no recibe el reporte del usuario una vez realizado el test, deberá informar de esa situación a la autoridad sanitaria jurisdiccional.

El costo

Si bien todavía no se informó el precio oficial de los cuatros tests, el Presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias de la República Argentina (ASOFAR), Norberto Mañas, anticipó que su precio oscilará entre los 1900 y los 2500 pesos.

“Estimamos que estarán a la venta entre el viernes y el lunes, tiene que salir la reglamentación de venta”, precisó Mañas.

“Los test que se autorizaron son de antígeno, se mezcla con un componente y eso va a un recipiente que determina si es positivo o negativo”, precisó Mañas.





La Anmat aclaró que estas pruebas “proporcionan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, a excepción de que las jurisdicciones, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación y en base a la situación epidemiológica, consideren el resultado como positivo”.