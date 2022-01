“Felicidad”: el tierno momento de Esteban Bullrich junto a su hija en el Bioparque Temaikén

06/01/2022 - 14:20 País

Tras su alejamiento de la política y ya deslindado de sus funciones en el Senado, al que renunció el pasado 9 de diciembre debido a su estado de salud, Esteban Bullrich dedica su tiempo pura y exclusivamente a su familia. En ese marco, este jueves el ex senador utilizó su cuenta de Instagram para compartir las imágenes de un tierno momento junto a Paz, su pequeña hija.

"Ayer fuimos a Temaikén en familia. Mi hija Paz manejó mi silla. Felicidad", escribió.

Cabe recordar que el ex senador de Juntos por el Cambio, reveló hace un tiempo que padece ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad neurológica degenerativa que le produce muchas dificultades tanto para moverse como para hablar que le fue diagnosticada hace un año aproximadamente. El jueves 9 de diciembre del 2021, con un emotivo discurso, presentó su renuncia a la banca en la Cámara alta, acompañado por toda su familia y medio de aplausos de reconocimiento de todo el recinto.

"Quisiera no tener que escribir este mensaje, pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mi banca de senador. Para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren", expresó en aquella oportunidad el ex ministro de Educación.