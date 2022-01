¿Deltacron en Argentina?: “Hay 25 casos de los que no sabemos la secuenciación”

10/01/2022 - 08:49 País

El infectólogo Hugo Pizzi habló de la detección de la variante "Deltacron", una combinación de las variantes Delta y Ómicron y se refirió a la posibilidad de aplicar una cuarta dosis de refuerzo.

En ese sentido, el especialista señaló que "Hay 25 casos, que no sabemos la secuenciación. Estoy esperando un informe que me tiene que enviar el embajador en Chipre. No es algo preocupante, la preocupación hoy son Delta y Ómicron por separado que están circulando comunitariamente en Argentina, y especialmente la Delta".

Cabe remarcar que Deltacron fue informada por las autoridades sanitarias de Chipre, estado insular europeo ubicado en el mar Mediterráneo.

El científico sostuvo que la nueva variante tiene la firma genética de Ómicron y los genomas de Delta. Hasta el momento Kostrikis y su equipo identificaron 25 casos de ‘Deltacron' y destacaron que son más frecuentes en pacientes hospitalizados tras haber contraído Covid-19 que en positivos no hospitalizados.

Este viernes fueron remitidas muestras de los 25 pacientes detectados a la base de datos internacional Gisaid del Instituto Pasteur, encargada de publicar la secuenciación oficial de las nuevas variantes de la gripe y el coronavirus.

Respecto a la posibilidad de aplicar una cuarta dosis de refuerzo en la vacunación contra el Covid-19 ante nuevos rebrotes, Pizzi habló del concepto de "vacunación al día y no completa". "Estoy convencido que iremos hacia una cuarta dosis", sentenció.