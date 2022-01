Calendario Anses: todos los beneficios de que se cobran este martes 11 de enero

11/01/2022 - 08:50 País

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $32.664 con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0 cobrarán hoy por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



El organismo previsional remarcó que "junto con sus haberes de enero recibirán el pago de un monto equivalente al bolsón de alimentos".



Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo titulares con DNI terminado en 0 tendrán hoy disponible el dinero que podrán extraer con su tarjeta de débito.



A su vez, los beneficiarios de AUH con igual terminación de documento cobrarán hoy el importe del plan Alimentar



Las mujeres que perciben la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 1 hoy tendrán acreditado el monto de ese programa asistencial.



Por otra parte, desde hoy y hasta el 14 de febrero se pagan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) para todas las terminaciones de documento.



La Anses señaló que "las personas que reciben un subsidio para la compra de garrafas por residir en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural con DNI finalizado en 0 hoy percibirán ese beneficio, y los jóvenes que cobran la beca Progresar que les garantiza terminar sus estudios con DNI terminado en 0 y 1, hoy percibirán el dinero de ese programa".