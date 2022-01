Desgarrador homenaje a Fernando Báez Sosa, a dos años del crimen

18/01/2022 - 21:35 País

Fernando Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero del 2020 al recibir una golpiza por parte de ocho rugbiers en Villa Gesell. A dos años del crimen, sus padres fueron por primera vez al lugar donde ocurrió el hecho.

Este martes ya habían recorrido la playa, donde escribieron “Justicia x Fer” en la arena. Pero el momento más emotivo ocurrió en la última hora, cuando dejaron flores en el memorial de su hijo en la puerta del boliche Le Brique, donde ocurrió el crimen.

Los padres de Fernando Báez Sosa caminaron entre los manifestantes que los aplaudían mientras se dirigían al escenario ubicado a pocos metros donde hace exactamente dos años un grupo de ocho rugbiers asesinó a patadas a su hijo. Después del discurso de Graciela, la mamá de la víctima y su marido depositaron una ofrenda floral. Ella no lo resistió y se descompensó. Debió ser atendida.

Fueron familiares, amigos y vecinos, también turistas, que llegaron a la convocatoria llevaban carteles donde pedían Justicia y reclamaban una condena a perpetua para los ocho imputados .

La puerta del boliche Le Brique permanece cerrado desde el crimen de Fernando fue testigo esta vez del acto que comenzó con la lectura de una carta.

“Basta de violencia y que se escuche en cada rincón del mundo”: así comenzó la misiva. Y finalizó con este párrafo cerrado de aplausos: ”Queremos que nuestro mensaje llegue a cada familia desde lo moral, lo espiritual, lo humanitario y lo solidario. Y, finalmente, así como en la primera marcha, queremos que este pedido de Justicia por Fer se extienda y pueda alcanzar al pedido masivo de Justicia de cada víctima de la violencia que parece no tener fin”.

“Amor para todos, odio para nadie”, fue uno de los mensajes de Silvino: los manifestantes, comenzaron a gritar Justicia mientras los padres de Fernando levantaban sus manos y apoyaban el reclamo.

“Fernando era un chico excelente, le gustaba venir a ver al mar. Lastimosamente, se le cruzaron un par de asesinos en su camino”, dijo Silvino segundos antes de pasarle el micrófono a Graciela que, angustiada, comenzó a hablar.

“Pasaron dos años, pero parece como si fuera ayer, que recibimos la peor noticia de nuestra vida. Él nunca tuvo enemigos. Era amor, cariño, solidario, así era mi Fernando; y no podía creer cuando recibí esa noticia. Yo que lo tuve 9 meses en mi panza. Me dio esa alegría, yo sé que en esta vida nada es eterno. La forma en que me lo arrebataron es imperdonable, por eso luchamos y tratamos de ser fuertes; y para seguir pidiendo justicia que todos los chicos deben ir y volver a su casa a salvo. Quiero Justicia por mi hijo, y que no quede en la nada”, fueron las primeras palabras de la madre de Fernando.

“Era todo para nosotros, nuestro único hijo. Teníamos esperanza de que él sería el que nos cuidara cuando seamos más grandes. Ahora, nunca tendremos un nieto, nunca veré a mi hijo cuando se reciba, que era lo que más anhelaba. Fer siempre decía que sería abogado penalista, y que ayudaría a la agente. Pero no pudo llegar porque le arrebataron la vida de una manera injusta”, continuó.

“Quizás, el día que vea enjuiciado los asesinos de mi hijo quizá voy a tener paz”, dijo la mujer y recibió el apoyo de los manifestantes. Luego, continuó: “Ayer fuimos a ver el mar y miramos el cielo, y le pedimos a Fer que nos diera fuerzas en este momento. No es fácil estar (en el homenaje)”, finalizó.