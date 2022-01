Aníbal Fernández: "Durante el gobierno de Macri hubo gente preparada para hacer el mal"

20/01/2022 - 14:17 País

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró hoy que hubo "una asociación de gente preparada para el mal" que buscó "eliminar a los sindicatos" durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri y afirmó que el exmandatario llegó al poder para "enriquecerse con plata mal habida".



"Hubo una asociación de gente preparada para el mal y para hacer lo que hicieron. Necesitaban mansos, sindicatos que se callaran y miraran para el costado, pero eso no sucedió porque -aunque pueden gustarte o no- todos los gremialistas tienen como eje central la defensa de los trabajadores. Entonces no han hecho otra cosa que eliminar a los sindicatos", afirmó el funcionario.



En ese sentido, Fernández coincidió con las declaraciones expresadas por el exmiembro de la Cámara Federal porteña Jorge Ballestero, quien comparó este accionar con la dictadura y aseguró que hay que prestar atención a qué "han hecho los funcionarios macristas con el poder".



"La familia de Macri ya era rica de por sí con plata mal habida. Lo que ha hecho el expresidente con su amigos y familia es enriquecerse aun más del mismo modo", subrayó.



Además, el ministro afirmó que hubo gente a quien le ha tenido "mucho respeto", como al extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Alberto Abad, pero que ahora que le "dan ganas de vomitar" por las cosas que ha hecho "con tal de lastimar" a quienes consideró sus amigos, como los empresarios Cristobal López y Carlos Fabián De Souza.



"No han hecho otra cosa que lastimar solo para su beneficio. Hay gente que uno creía que tenía moral, respeto, honor, seriedad y han hecho desastres en todos los casos", explicó.



En tanto, Fernández sostuvo que la exgobernadora María Eugenia Vidal "comenzó haciéndose la tonta, mirando para un costado" con respecto a las grabaciones de la reunión entre funcionarios y espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el Banco Provincia, pero sostuvo que no puede porque sucedió en lo que era "parte de su terreno".



"Ahora ves por qué (el operador judicial) Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón está (prófugo) en Uruguay. Es un ser nefasto que ha hecho todo el daño posible. Solo basta ver cómo actuó con el fiscal Gabriel de Vedia para lograr la renuncia de la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Le dijo que iban a ir presas las hijas. Ellas primero para que le doliera en lo más profundo. Una cosa de una crueldad y algo impresentable para alguien de bien", completó.