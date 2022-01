Inseguridad: brutal asalto a una jubilada a la que le robaron la jubilación y el aguinaldo

24/01/2022 - 11:35 País

Una jubilada de 70 años fue víctima de una brutal golpiza y un robo en su casa del partido bonaerense de San Martín. Los delincuentes atacaron a golpes a la mujer y le robaron dinero de su jubilación, aguinaldo y objetos como la tarjeta SUBE y el carnet de vacunas contra el Covid.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en una casa ubicada en la calle Ituzaingó al 1700, entre Illia y Lincoln, en la localidad de Villa Maipú. Apenas pasada la medianoche, según la denuncia de Olga, la víctima, tres sujetos “serrucharon una reja” de la parte trasera y la sorprendieron en el interior de la vivienda mientras dormía.

“Que me vea el mundo entero cómo estoy, así me dejaron”, señaló ayer por la tarde Olga, con su cara llena de moretones, en diálogo con la prensa, denunciando la inseguridad que se sufre.

“Así me dejaron tres personas, tres hombres: dos mocosos de mierda entre 13 y 15 y un hombre de 40 que me pegó con un arma”, explicó la mujer, que es viuda y vive hace 58 años en esa casa.

La mujer aseguró que el barrio es una zona liberada y que los delincuentes permanecieron como si nada, durante más de una hora. “Me pedían plata y yo les dije ‘no tengo’, hasta que encontraron. Pero mientras tanto me agarraban de los pelos”, contó la mujer. “Hasta el ropero me rompieron buscando plata”. Si bien los asaltantes actuaron con guantes y a cara descubierta, la víctima aseguró que, como le sacaron los anteojos, no podría identificarlos por su cara.

Finalmente, los asaltantes reunieron lo poco que encontraron y escaparon. “Me llevaron media jubilación y todo el aguinaldo que estaba guardando para arreglar la casa”, explicó Olga. “Me llevaron la SUBE, el carnet de las vacunas, el recibo de sueldo, un tacho de pintura y dos pinceles...mirá si no son ratas”, sentenció indignada.