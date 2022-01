Teléfonos prepagos vs. líneas fijas

28/01/2022 - 20:42 País

Actualmente, estas dos maneras de adquirir un servicio de telefonía dejaron de ser las más usadas. Pero, es innegable que cuentan con muchas ventajas. Eso justifica su uso por parte de miles de personas.

En esta nota revisaremos las características de tener un teléfono prepago versus la posibilidad de tener una línea fija.

Ventajas del teléfono prepago

Para tener esta modalidad, debés adquirir un chip prepago. Vas a tener una línea y para contar con saldo deberás hacer recargas de crédito. Cada monto de recarga tiene sus beneficios: datos para navegar, datos exclusivos para redes y videos, etc. Incluso podés tener llamadas y WhatsApp ilimitados. Las recargas, por lo general, tienen una fecha de vencimiento, pero es un periodo bastante largo: 360 días corridos desde la fecha de recarga.

Es muy fácil empezar a usar la modalidad prepago: solo necesitás adquirir un chip prepago en cualquier sucursal de una empresa telefónica o en cualquier kiosco, hacer una recarga y ¡listo! ya podés empezar a disfrutar de todos los beneficios.

Las mayores ventajas del teléfono prepago es que no involucra ningún tipo de contrato ni de factura y no corrés el riesgo de adquirir una deuda. Si tu estilo de vida no es compatible con fechas de vencimiento y cuentas por pagar, esta es la mejor opción. Y siempre tendrás Whatsapp para hablar.

Por esta razón, el chip prepago es una excelente idea para los teléfonos celulares de niños, adolescentes y personas mayores.

Una línea prepaga necesita ser verificada, pero no te preocupes por esto. Es sumamente fácil. Una vez que hayas ingresado el chip en tu teléfono, deberás llamar a la línea *234#, ingresar tu DNI y contestar unas sencillas preguntas de verificación. No hace falta más que eso, es un trámite muy sencillo.

Tampoco te preocupes por los métodos de recarga, podés hacerlo a través de la app, de la web, MercadoPago, kioscos y muchas formas más. Además, podés usar todo tipo de forma de pago, incluso tarjeta de crédito. De esta manera siempre podrás contar con saldo y no cortar tu comunicación.

Las ventajas de la línea fija

Actualmente, las empresas dan muchas facilidades a quienes desean adquirir una línea fija. Por ejemplo, esta opción está incluida gratuitamente o por un precio muy bajo en casi todos los planes de internet que ofrecen las compañías.

También, podrás obtener minutos ilimitados a líneas fijas y móviles dentro de la Argentina. Vas a poder hablar todo lo que quieras sin preocuparte por el costo. Ideal para todos los que quieren ponerse al día con las novedades de los parientes.

Al acceder a una línea fija, también te ofrecerán tener internet en tu hogar. Al adquirir más de un servicio de la misma empresa, vas a tener descuentos muy ventajosos. Esto te permitirá acceder a planes con mejor velocidad de internet, lo que facilitará no tener cortes en el servicio y contar con una conexión estable en todo momento

Otra ventaja de la línea fija es que podés pedirla junto con el equipo, un teléfono fijo común o un teléfono inalámbrico. Además, te permitirá abonar de manera online con tu tarjeta de crédito o débito. Existen numerosas formas de pagar la factura, para que cada persona encuentre la más adecuada a sus costumbres.

Las líneas fijas siguen siendo de muchísima importancia para las personas que no desean tener un celular, por la razón que sea. También son muy útiles para cualquier negocio, organización o institución.

Paquetes convergentes

Recordá que muchas empresas ofrecen paquetes convergentes. Este tipo de pack es una de las ofertas más interesantes que existen hoy en día en el mercado de las telecomunicaciones. En una sola factura se obtiene el teléfono fijo, el teléfono celular, el internet, y hasta la televisión por cable.

Por eso, muchas veces, el teléfono fijo es sólo una parte del paquete de telecomunicaciones que se nos ofrece. No tiene mucho sentido renunciar a un servicio extra que no nos costará mucho dinero adicional, no sumará ventajas financieras. La mayoría de las empresas recompensa la lealtad de los clientes dándoles beneficios exclusivos mientras más servicios adquieren.

La mejor opción siempre es la que se adapte a tus necesidades y las de tu familia, dándoles todos los servicios que necesitan.