Fernández: “Cristina tiene mirada distinta y matices sobre el acuerdo, pero el Presidente soy yo”

31/01/2022 - 20:52 País

El jefe de Estado, Alberto Fernández, afirmó hoy por C5N que la vicepresidenta Cristina Kirchner "tiene una mirada distinta, sus diferencias y matices sobre el acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional), pero el Presidente soy yo y estoy convencido de que tomamos el mejor camino".

Respecto de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos sostuvo que el legislador habló con él "el miércoles pasado y me planteó sus diferencias, y hoy me dijo que tomó esta decisión; me dijo que Cristina no estaba de acuerdo con la renuncia, pero que él se sentía mejor estando en el llano".

En desarrollo...