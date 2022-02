Fernández le planteó a Putin que la Argentina sea la "puerta de entrada" de Rusia en la región

03/02/2022 - 10:47 País

El presidente Alberto Fernández le propuso hoy a su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, "avanzar" en el acuerdo de asociación estratégica integral entre ambos países, al evaluar que "este es el momento" para ir hacia otra etapa de "vinculación" y, en ese marco, le planteó analizar "la manera en que la Argentina se convierta en la puerta de entrada" de ese país en América Latina.



"Estoy empecinado en que la Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo (Monetario Internacional) y Estados Unidos, tiene que abrirse camino hacia otros lados y ahí Rusia tiene un lugar muy importante", planteó Fernández a Putin, en el inicio de una reunión a solas que mantuvieron en el Kremlin, en Moscú, y tras la cual comparten un almuerzo.



"Quiero que usted tenga la certeza de que veo una gran oportunidad para poder avanzar", le dijo el jefe de Estado argentino a Putin.



En el marco de una reunión privada entre ambos -con la participación de sendos traductores-, Fernández evaluó que "este es el momento en que podemos avanzar en otros terrenos".



"El contexto es muy favorable para vincularnos más", planteó el mandatario argentino en el inicio de la reunión, que se inició pocos minutos antes de las 8 (hora argentina) y en la que le dijo a su par ruso: "Tenemos que ver la manera en que Argentina se convierta en puerta de entrada de Rusia en América Latina de un modo más decidido".



En el inicio de la reunión, Putin felicitó al jefe de Estado por los "éxitos" en la campaña de vacunación masiva en la Argentina contra el coronavirus, uno de cuyos puntales fue la vacuna rusa Sputnik V, la primera que se empezó a aplicar en el país, en diciembre del 2020.



"Argentina fue el primer país en Latinoamérica en registrar la vacuna Sputnik", remarcó Putin.



El presidente ruso remarcó que "hay mucho potencial para nuestro comercio y ámbito económico y en el ultimo año hemos visto un buen ritmo de crecimiento" en la relación bilateral.



Fernández, a su vez, manifestó sentir "un honor en poder conocerlo" personalmente, y aceptó la invitación de Putin para ver "cómo podemos complementar mucho más el vínculo".



"En Argentina Rusia es un país muy valorado por la forma en que fue en socorro nuestro cuando las vacunas aparecieron", puso de relieve Fernández y destacó que "fue muy importante cómo nos apoyaron cuando las vacunas escaseaban y los resultados han sido formidables de la Sputnik Argentina".



Tras recordar que recibió tres dosis de la vacuna rusa, Fernández expresó: "Estamos profundamente agradecidos porque estuvieron cuando el resto del mundo no nos auxiliaba con las vacunas".



Al respecto, puntualizó que "así como recibimos vacuna Sputnik de Rusia nosotros colaboramos para que la vacuna llegue a Ecuador, Paraguay y Perú, y otros lugares del continente que se vieron beneficiados con la vacuna".



"Me parece que eso es una gran oportunidad porque lo que yo percibo es que tenemos una sociedad predispuesta a avanzar con los acuerdos con Rusia", dijo.



Por otro lado, indicó que la Argentina "particularmente vive una situación muy especial producto de su endeudamiento y de la situación económica que me tocó heredar".



"De los años 90 en adelante Argentina ha volcado su mirada muy firmemente en los Estados Unidos y la economía argentina depende de la deuda con el Fondo Monetario y la influencia que Estados Unidos tiene en el Fondo", aseveró.



Fernández, en ese punto, puso de relieve que "durante la primera etapa de nuestro Gobierno desde el 2003 al 2015 tratamos de salir de ese corset que Argentina tenía con los Estados Unidos y ahí pudimos avanzar en el primer acuerdo que firmamos, dejamos la relación bilateral para hacer un acuerdo estratégico".



Pero, contrastó, que "en el 201 llegó otro gobierno y otra vez volcó toda su mirada hacia Estados Unidos y fue el que nos generó la deuda pesadísima que hoy tenemos".