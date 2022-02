“Se reventaron por dentro, se hincharon enteros”: el dramático relato de un familiar de los intoxicados

03/02/2022 - 11:57 País

Una familiar de una de las personas que permanece internada en el Hospital San Bernardino en Hurlingham por ingesta e intoxicación de cocaína adulterada presupone que tenía veneno de rata porque, al describir los síntomas de los afectados, graficó que "se reventaron por dentro, se les hinchó la boca".



“Lo que nosotros sabemos es que después del partido mi excuñado y un amigo fueron a comprar droga. Su amigo estaba consumiendo en el auto, y se desplomó, mientras mi excuñado manejaba y llegó a pedirle ayuda a un vecino, quien fue quien lo llevó al hospital”, relató María Morales.



La mujer es familiar de una de las 49 personas que continuaban hoy internadas en hospitales de distintos partidos bonaerenses, por la aparente ingesta de cocaína envenenada, que causó al menos 20 muertos.



En diálogo con la prensa, declaró que "del hospital mucho no nos dijeron, ahora a las diez de la mañana nos dan el parte médico, pero lo que se presume es que tenía veneno de rata, por los síntomas que tuvieron, ya que se reventaron por dentro, se les hinchó la boca, y todos los pibes que llegaban tenían los mismos síntomas”.



Sobre el posible origen de la droga en el asentamiento llamado "Puerta 8", ubicado en Tres de Febrero, que es investigado por la Justicia, Morales dijo que no conoce el sitio ni si su excuñado consumía con regularidad o no drogas y las adquiría allí: "Eso es la vida íntima de él”, aclaró.