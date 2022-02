Aníbal Fernández tildó a Sergio Berni de “mercenario”, y afirmó: “Perdí a un amigo”

07/02/2022 - 14:31 País

Cuando todavía sigue la conmoción por las muertes por el consumo de droga envenenada, los ministros de Seguridad de la Nación y la Provincia de Buenos Aires siguen enfrentados y se tiran con munición pesada.

Este lunes, horas después de que Sergio Berni lo llamara “patético”, Aníbal Fernández contraatacó y calificó al funcionario de Axel Kicillof de “mercenario”.

“No voy a estar respondiendo porque es un gesto de un mercenario, lástima que es un amigo y lo estoy perdiendo en este momento. Alguien le está dando la orden que vaya un domingo a radio Mitre a explicar ese tema para que después se lo repiquen como lo repicaron, es un paso de comedia conocido, se ganará los caramelos que le habrán prometido y se irá a su casa contento con semejante estupidez”, disparó Fernández.

Más tarde volvió a referirse al tema: “Mi abuela decía que dos no se pelean si uno no quiere. Yo no tengo ningún interés en pelear con alguien que fue mi amigo. Que se pelee solo. Lo de que soy patético lo contestaría con un poquito más de grosería pero no tengo interés. Lo de que lo dejé solo es mentira”.

Tras explicar una vez más por qué publicó -y luego borró- un tuit irónico sobre el consumo de drogas y un pedido de Berni, Fernández insistió: “Se ve que le han dado un par de caramelos para que diga lo que dijo y así están las cosas, yo no tengo ganas de pelearme”.

Antes de llamarlo “mercenario”, Fernández había publicado en Twitter una velada crítica a Berni basándose en las “20 verdades peronistas”.

“Cuando la derecha, con mentiras, encuentra socios insospechados”, escribió Fernández en esa red social antes de hacer referencia a esa doctrina que advierte que “ningún Peronista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un Peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca”.





Qué había dicho Sergio Berni sobre Aníbal Fernández

El domingo, Berni le había cuestionado las chicanas en medio de la conmoción por las muertes por consumo de droga envenenada.

“Lo de Aníbal Fernández es patético. Después de lo que hizo... Estábamos a la puerta de una gran catástrofe masiva si no hubiéramos trabajado como lo hicimos”, lanzó el ministro bonaerense.

Y agregó: “Ponerse a chicanear en ese momento... sacarle el cuerpo. Si Berni estuvo durante esas 24 horas trágicas al frente es porque estamos haciendo inteligencia criminal y es la que nos permitió dar con toda esta banda”.

La “chicana” de Fernández ocurrió luego de que Berni pidiera “tirar toda la cocaína comprada en el último día” en Puerta 8, Tres de Febrero, el lugar más afectado por la droga envenenada.