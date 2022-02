Alberto Fernández: “No tengo dudas de que Cristina va a acompañar el acuerdo”

07/02/2022 - 20:57 País

Desde Barbados, en donde el Presidente y la comitiva que lo acompaña están terminando la gira internacional, Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa que incluyó varios temas. Si bien el mandatario hizo foco en lo hablado con Vladimir Putin y Xi Jinping, la negociación con el FMI atraviesa por estos días la agenda del Gobierno y lo que sucederá con el sector del kirchnerismo duro que anticipó que no está de acuerdo con lo firmado.

“Hablé con Cristina cuando estaba en Beijing. No tengo dudas de que nos van a acompañar. No le asigno importancia a las especulaciones”, contó.

“Seguimos trabajando para poner de pie la Argentina de las dificultades que heredamos, algunas con una mirada y otras con otra, pero con el denominador común de querer hacer lo mejor para la Argentina. Escucho y presto atención a todos, también a Cristina. Desde acá lo que veo es que Argentina no entiende que el mundo es otro. No lo entienden a veces los medios. He leído que le mordí las manos a quien me ayudó. Sé quién hizo mucho para que el préstamo sea dado, es el gobierno anterior. No lo digo yo, lo dice el FMI. Por lo tanto, en esa lógica binaria que muchas veces hay en Argentina sería buenísimo que miren al mundo y vean cómo funciona”, manifestó sobre la relación que conlleva con la vicepresidenta, Cristina Fernández.

Sobre la posibilidad de que el board del FMI apruebe lo pactado con la Argentina, Fernández contó que termina la gira con el apoyo de Rusia y China: “Agradecí el apoyo de ambos países. Ambos expresaron su satisfacción con el acuerdo alcanzado porque tiene mucho que ver con las posibilidades de avanzar en materia de inversiones. Hablamos con ambos la posibilidad de que lleguen los DEG, ambos estaban al tanto y son conversaciones que ocurren hace un tiempo. Vamos a intentar seguir encaminándolas”.