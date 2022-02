Alberto Fernández negó haber beneficiado a Cristina: “Nunca hubo distribución arbitraria de la obra pública”

15/02/2022 - 11:07 País

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que no hubo instrucciones de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner para asignar fondos para obra pública de manera específica a la provincia de Santa Cruz o para beneficiar a algún empresario en particular.



"Definitivamente no", respondió el mandatario ante preguntas del abogado defensor de la actual Vicepresidenta al respecto, al declarar como testigo ante el Tribunal Oral Federal Número 2 en los Tribunales Federales de Retiro en el juicio que se sigue por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en una causa conocida con el nombre de "Vialidad".

En desarrollo...