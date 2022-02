La Oficina Anticorrupción abrió una investigación por el escándalo Michetti-Alonso

15/02/2022 - 18:15 País

Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), confirmó este martes que le solicitó a los funcionarios a su cargo que "releven información" sobre los audios en los cuales la exvicepresidenta Gabriela Michetti le pide a Laura Alonso, titular del organismo durante el gobierno de Cambiemos, que interceda para desvincular de una investigación a Gabriel Pino, quien era un allegado de la entonces titular del Senado.

"Le solicité a los funcionarios que releven la información relativa a los hechos que estarían vinculados con esos audios de Michetti con Laura Alonso", señaló Crous.

Croux consideró que las grabaciones aluden "a una actividad propia de la Oficina" que encabeza, y confirmó que ya tiene "alguna documentación en estudio", mientras se analizan otras informaciones sobre los hechos aludidos en esos registros que ayer fueron difundidos.

"Laura, necesito que te juntes con un amigo mío, que está trabajando conmigo además es una persona de confianza. Lo conozco hace mucho. Es realmente una súper buena persona y lo embocaste en una denuncia y encima Clarín lo nombró", sostiene Michetti.

EN octubre de 2017, el diario Clarín publicó en una nota que la OA había denunciado a la Anses por haber desviado 118 millones de pesos entre 2010 y 2015 a publicidad, y en la información se detallaba que Pino, como gerente del organismo, había favorecido a una agencia de publicidad al efectuar licitaciones "de urgencia".

Por ello, la OA encabezada por Alonso había iniciado una investigación del hecho en el que estaba involucrado Pino, que en ese momento era un agente de prensa vinculado a Michetti.

"La verdad es que no tiene una mierda que ver. Él -en definitiva, no- la denuncia. No quiere obviamente que lo empiecen a nombrar porque la verdad es que es una injusticia absoluta", le remarca Michetti a Alonso.

Y en ese sentido, la exvicepresidenta insiste: "Así que, por favor te pido, que me avises a ver si lo podés ver mañana sábado un rato, en un cafecito, o el lunes, pero lo más rápido posible".

Para Crous, lo difundido en esa grabación "es una situación anormal y las características de esa situación dependerá de lo que encontremos cuando tengamos toda la información completa".