Secuestran 21 kilos de cocaína, vehículos y dinero en un hotel

26/02/2022 - 10:53 País

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), desarticuló este jueves una organización criminal dedicada a transportar cocaína desde el norte del país hacia la ciudad de Buenos Aires.



En horas de la mañana los oficiales de la fuerza que conduce José Glinski allanaron un hotel en el barrio porteño de Balvanera, en cuyo estacionamiento incautaron 21 kilos de cocaína, dos vehículos, dinero en efectivo y detuvieron a tres personas. A la tarde concretaron cuatro allanamientos en la provincia de Jujuy (tres en Perico y uno de Monterrico), donde secuestraron una balanza; un auto; teléfonos celulares y otros elementos de prueba.



Mediante la pesquisa, que comenzó a mediados de 2021, se pudo confirmar la existencia de este grupo delictivo integrado por tres hermanos oriundos de Perico, que se proveían de la sustancia en La Quiaca (Jujuy) y en San Ramón de la Nueva Orán (Salta). Luego trasladaban la droga desde el norte oculta detrás de los asientos de los rodados, empleando un auto “barredor” por delante para cerciorarse la ubicación de los controles y así poder evitarlos.



El director nacional de la PSA precisó que “el resultado de la investigación visibilizó la dinámica federal del narcotráfico. Efectivamente, se advirtió un movimiento interjurisdiccional de las actividades desplegadas por esta organización, ratificando circuitos tradicionales de envío de cocaína en un sentido norte-sur. Lo sugestivo fue la dimensión logística para realizar el traslado del cargamento ilícito, contando entre sus filas con actores encargados de establecer diagnósticos sobre los controles policiales como una forma de reducir los niveles de incertidumbre del contexto”.



Producto de intervenciones telefónicas, los investigadores determinaron que los sospechosos estaban viajando hacia Buenos Aires, por lo cual se montó vigilancia en el lugar habitual utilizado para pernoctar. Tras verificar maniobras similares a las que realizaban cuando cometían este delito, la Justicia ordenó allanamientos, requisas y detenciones.



“La conexión con Buenos Aires ratifica la dimensión económica del delito”, sostuvo Glinski. “En esta jurisdicción se delimitan los mercados de consumo y es donde se genera la rentabilidad del negocio. Es dable destacar que para contrarrestar la dinámica geográfica de la organización, la PSA logró una efectiva articulación interna entre sus secciones especializadas de investigación criminal. No obstante, al encontrarse en proceso de investigación, aún no podemos establecer si parte de la cocaína tiene un destino internacional”.



Como resultado de los procedimientos, los oficiales detuvieron a tres hombres e incautaron 21.171 gramos de clorhidrato de cocaína; 41.450 pesos; una camioneta pick up y dos autos; 104 gramos de semillas de cannabis y una balanza. También decomisaron 14 celulares; tarjetas y numerosos chips telefónicos; seis pendrives; una tableta y numerosa información para la causa.



Intervienen el Área de Investigación de Delitos Complejos de la Fiscalía Federal de Salta, a cargo de Ricardo Toranzos; y el Juzgado Federal de Garantías de Salta, a cargo de Julio Leonardo Bavio.