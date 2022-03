Gabriela Cerruti: "Estamos confiados en que el acuerdo con el FMI será aprobado

03/03/2022 - 11:38 País

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, reiteró hoy que el Gobierno nacional “está confiado” en que el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la renegociación de la deuda será aprobado por el Congreso y convocó a los sectores de la oposición a “ser parte de la solución” y “acompañar” el acuerdo con el Fondo con “responsabilidad colectiva”.



En una conferencia de prensa habitual de los jueves atípica porque se realizó por Zoom desde la casa de Cerruti, debido a que la funcionaria dio positivo en Covid 19, la funcionaria afirmó que el Gobierno "confía en que todos los que tienen la oportunidad de solucionar el problema de la deuda acompañen al oficialismo con responsabilidad colectiva”.



Ante el inminente envió al Congreso Nacional del proyecto de ley que contiene el acuerdo con el FMI por la refinanciación del préstamo 44 mil millones de dólares tomado por el expresidente Mauricio Macri, Cerruti dijo que “el Gobierno enviará (al Poder Legislativo) todos los papeles y no va haber ningún tipo de secreto” en relación al entendimiento.



"Estamos invitando a los que fueron parte del problema a que sean parte de la solución. Es es, básicamente, el mensaje que hoy le estamos dando a la oposición. Ni siquiera nos encontramos en el momento de repartir culpas. Eso es responsabilidad de la Justicia. Esperamos un debate digno, respetuoso y decente en el Congreso donde cada uno cumpla con la función que le toca”, remarcó la fuencionaria.



Con respecto con la actitud de la bancada del PRO, que se retiró del recinto durante la apertura de sesiones ordinarias el pasado 1° de marzo, Cerruti consideró que los diputados y senadores de ese espacio "no están acostumbrados al debate democrático”.



“Fue un sector minoritario de la alianza Juntos por el Cambio (JxC). Nosotros confiamos en el debate democrático y en la capacidad de comprensión de todos. El endeudamiento es una política que nos condiciona por generaciones. Esperamos que todos nos podamos hacer cargo en conjunto", remarcó.



A la hora de referirse a la situación interna del Frente de Todos (FdT), Cerruti señaló que se trata de "una coalición de gobierno", con lo cual "todos podemos expresar una postura".



"(El diputado nacional) Máximo Kirchner forma parte del Gobierno y esperamos tener un debate con sinceridad, lealtad y pragmatismo para dar un cierre que sea saludable para todos. Esperamos que el espacio que conduce este compañero, Máximo, lleve adelante el debate de la manera honesta", señaló la vocera sobre el extitular del bloque de diputados del FdT.



Otro de los temas que dominó la conferencia, además del acuerdo con el FMI y la cuestión tarifas, fue el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.



En ese punto reiteró que la Argentina "rechaza" la "invasión rusa a Ucrania", y sostuvo que esa postura reitera el país en "todos los foros multilaterales".



"(La guerra) hay que detenerla ya, porque hay que detener las muertes", sentenció Cerruti y reiteró la voluntad del país, coherente con su historia, de ser "tierra abierta" para aquellos que quieran habitar en su territorio.



Por otra parte, Cerruti respondió a la crítica que hizo la presidente del PRO, Patricia Bullrich, al mensaje condenatorio de una violación en grupo ocurrida en el barrio porteño de Palermo que publicó en redes sociales la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta: “Las declaraciones de Patricia Bullrich no está ni siquiera a la altura de su habitual bajeza. Está hablando de un tema delicado y ella comprende bien lo que dijo la ministra Gómez Alcorta”, indicó.



En este sentido, continuó: “La violación es una práctica constante y permanente de los hombres respecto a las mujeres en diferentes situaciones y muchas veces no se llega a denunciar. Por eso, desde el Estado, trabajamos para solucionar esta problemática”.



Cerruti concluyó que “hay una cantidad de actividades por el 8 de marzo” –Día Internacional de la Mujer-, donde “volveremos a decir que las mujeres tenemos derechos y nunca más queremos ser violentadas ni sometidas”.