La nueva denuncia contra Fabián Gianola: el estremecedor relato de una masajista

03/03/2022 - 12:38 País

Fabián Gianola recibió otra denuncia. Se trata de una masajista, quien en las últimas horas se presentó ante la Justicia y reveló que algún tiempo atrás el actor contrató sus servicios pero terminó propasándose con ella.

La periodista Cora Debarbieri reveló en el programa A la tarde el relato de la mujer. "Cuando llegó a la habitación, la primera impresión desagradable consistió en que Gianola estaba esperándome cubriendo solamente con una toalla chica su zona íntima", dijo la periodista replicando las palabras de la mujer.

Y continuó con el relato: "Lo siguiente que me incomodó fue que no paraba de hacer poses en la camilla. Y todo el tiempo me pedía masajes en los glúteos y más abajo. Yo no accedí de la forma en la que me lo pedía. Me hice la desentendida varias veces porque ya me incomodaba todo lo que sucedía".

"Terminé con los masajes. Cerré la camilla. Me acerqué a él para decirle mis honorarios, me agarró de las piernas, me empezó a abrazar y besar", afirmó la mujer.

Por último Debarbieri leyó: "Saqué toda la fuerza que yo tenía, pude soltarme y alejarme. En ese momento, me dijo '¿sabés quién soy yo? ¡Fabíán Gianola! ¡Vas a estar con Fabián Gianola!'. Le respondí: 'No me importa que seas Fabián Gianola'. Se acercó nuevamente sobre mí y lo retiré. Le aclaré: 'Yo solo vine a hacer masajes'".

"Ella dice que podría haber sido violada. Se pudo ir, pero estaba muy asustada", indicó tras finalizar el documento.