Mario Ishii hizo un papelón al pedir un minuto de silencio por las víctimas de la guerra

03/03/2022 - 18:39 País

Mario Ishii, intendente de José C. Paz, cometió un insólito error durante la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de su municipio al pedir “un minuto de silencio por los caídos en Croacia” en lugar de Ucrania, país blanco desde hace una semana de una invasión de Rusia.

“Antes de empezar a hablar quisiera pedirles un minuto de silencio en busca de la paz y por los caídos en este momento en Croacia y la guerra que se está sucediendo hoy con Rusia. Por favor, un minuto de silencio”, dijo el jefe comunal.

“En un mundo que está detrás de una guerra, que en esta época pensaba que no iba a estar más. En el siglo XX tuvimos varias. Tuvimos Afganistán, Libia. No fueron menores que esta, pero de ninguna manera pueden costar vidas decisiones de algún dirigente. Estoy totalmente en desacuerdo con las guerras”, continuó con su mensaje, pero no corrigió su error.

Ishii fue el único intendente en acompañar a Alberto Fernández en su reciente gira por China y Rusia en febrero. “Me siento muy honrado de formar parte de la comitiva. Con Putin se dialogó sobre la cooperación y el fortalecimiento del vínculo entre ambas naciones”, dijo tras la reunión bilateral en Moscú.