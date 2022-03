Dylan rompió el silencio y esto "dijo" sobre la polémica con su adiestrador

05/03/2022 - 19:52 País

En las últimas horas, se formó una gran polémica en torno a la designación de Ariel Zapata, adiestrador de Dylan, el perro de Alberto Fernández, en el Ministerio de Seguridad. Para apaciguar las aguas, el Gobierno nacional hizo "hablar" a la mascota en cuestión en su propia cuenta oficial de Instagram.

Dice el descargo de Dylan: “Leyendo Clarín vi que decían que nombraron a ‘mi adiestrador’ en el Ministerio de Seguridad. Le pregunté a Alberto si lo conocía, me dijo que no. Le pregunté al profesor Romero (mi veterinario) si lo conocía y me dijo que lo acompañó una vez, para enseñarme a tratar bien a Prócer, mi hijo mayor. Yo nunca fui adiestrado”. Al mensaje acompaña una foto leyendo el diario.

La publicación continúa: “Alberto me enseñó a sentarme y a quedarme quieto cuando me dice “quedate”. En conclusión: pobre señor este supuesto adiestrador mío. Me dio un buen consejo gratis y lo escrachan de este modo”.

Y cierra de este modo: “Tienen razón… ¡ya no se puede creer nada de lo que publica Clarín! Y eso que me empeño a leerlo sin que Alberto lo sepa. No se lo cuenten”. El posteo causó más revuelo todavía por la curiosa forma del gobierno de comunicar un descargo sobre el tema.