Wado de Pedro: “Estoy abocado a que Argentina funcione de manera justa y federal”

10/03/2022 - 20:49 País

El ministro del Interior, Wado de Pedro, aseguró que hoy, en el marco de la conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para discutir el costo y el procedimiento de transferencia de la policía a la Ciudad de Buenos Aires, fue "a defender a las 23 provincias", y dejó en claro que está "abocado a que Argentina funcionae de manera justa y federal".

El titular de la cartera de Interior, presentó las posición del Gobierno nacional durante una audiencia que se prolongó por más de dos horas y media en el máximo tribunal, que resolvió otorgar un plazo de 30 días antes de una nueva audiencia judicial para continuar la búsqueda de un acuerdo por los recursos que la Nación transfiere a la Ciudad de Buenos Aires en concepto del traspaso de la policía.

Durante su exposición, de Pedro dejó en claro que "los argentinos y argentinas deben saber que, durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, mediante un decreto inconsulto, la coparticipación de la Ciudad pasó de 1,4 % a un 3, 75% y esta medida se llevó a cabo de manera discrecional, arbitraria y unilateral".

"Esos recursos que eran de todas las provincias, fueron asignados a la ciudad de manera ilegítima sin tener aprobación del Congreso, como indica la Constitución Nacional. Durante 2015 y 2019 el incremento de las transferencias a las provincias fue de 3,6 veces promedio, mientras que el incremento en la Ciudad llegó a 10,6 veces", agregó.

A la vez, recordó que al asumir como Ministro del Interior, "comuniqué al jefe de Gobierno porteño que los recursos con los que contaba se habían dado de manera discrecional y que tenía la obligación de reparar una injusticia y respetar el contrato social con el electorado y los gobernadores que acompañaron al Frente de Todos de recuperar esos fondos. Mi accionar se basó en el diálogo y en lo que indica la Constitución desde el primer día que asumí", subrayó.

Por otro lado, aseguró que Horacio Rodríguez Larreta "sabe muy bien que no se le quitaron fondos a la ciudad, sino que se recuperaron los recursos que Macri quitó a las provincias de manera arbitraria. No es justo para las provincias que se haya triplicado prácticamente el porcentaje para una de las ciudades más ricas y más concentradas de la Argentina".

Y agregó: "No es justo que se hayan transferido 32 inmuebles en los últimos 80 días de gobierno. No es justo que el gobierno nacional se haya tenido que hacer cargo del 80% de la administración del Hospital Garrahan. Pero sobre todo no es justo que la ciudad siga teniendo un presupuesto mayor en comparación con provincias con más población".

En otro tramo, indicó que "el gasto per cápita es 58% mayor que el de Córdoba y 25,2% por encima del de Santa Fe y respecto a Buenos Aires la diferencia es de 76,9%.

Para que se tome dimensión: el presupuesto per cápita con el que cuenta el gobierno de Larreta 19 veces superior al de La Matanza".

"Revertimos un hecho unilateral y discriminatorio de quitarle plata a los argentinos. Trabajamos por la construcción de una democracia basada en una sociedad solidaria.

Entre todos, fuimos capaces de concebir un sistema con reglas claras, que doten de previsibilidad y certidumbre a los mecanismos democráticos" añadió de Pedro.

Para el titular de Interior, "se logró conformar un sistema federal de coparticipación que unió a todas las provincias en el respeto a los principios básicos de grado equivalente de desarrollo La gestión anterior, violentó la doctrina de la Corte Nacional en materia de coparticipación. Esta desproporción en los recursos que recibía la CABA llevó al por entonces vicejefe de gobierno a sostener que esos recursos estaban destinados a la función seguridad y a “realizar grandes obras”.

Por eso, dijo, "fue necesaria la ley". Y agregó: "el tratamiento en el recinto conlleva a que participen en su debate legisladores y legisladoras de todas las jurisdicciones del país; especialmente, en el Senado de la Nación donde se resguarda la representación territorial igualitaria y la voz de las provincias".