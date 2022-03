El Ministerio de Salud alertó sobre una “inusual circulación” de Gripe A y brindó recomendaciones

17/03/2022 - 09:24 País

El Ministerio de Salud de la Nación detectó desde diciembre del año pasado un aumento progresivo de casos de Gripe A con 794 casos confirmados al 10 de febrero pasado, lo que representa "una circulación en un periodo del año no habitual para este virus respiratorio" por lo que recomendó a la población "continuar con las medidas de prevención y cuidado vigentes para la covid-19", informó hoy la cartera sanitaria.



La presencia del virus que causa la Gripe A "es en particular el subtipo H3N2" lo que representa epidemiológicamente, "una circulación en un periodo del año no habitual para este virus respiratorio, que comúnmente es esperable que circule durante fines de otoño y durante el invierno (principalmente entre los meses de mayo y agosto)", aseguró la cartera sanitaria.



Desde diciembre del 2021 al 10 de febrero pasado se confirmaron 794 casos de Gripe por esta familia de virus que son los principales responsables de los cuadros gripales, que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, los pulmones.



Indicó el Ministerio que la infección viral dura generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, cefalea, malestar general, tos seca, dolor de garganta y rinitis.



Actualización epidemiológica sobre virus de influenza



Ante el aumento anticipado de casos, compartimos recomendaciones para el personal de salud y la población general.



+info: https://t.co/s6aPSH47nJ pic.twitter.com/FSY3nT8Xlb — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) March 17, 2022

El virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotitas y pequeñas partículas expulsadas con la tos o los estornudos.En tal sentido el Ministerio de Salud recomendó a la población "continuar con las medidas de prevención y cuidado vigentes para la covid-19, como mantener ambientes ventilados, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón, uso de barbijo, y evitar acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos ante la presencia de síntomas.Para los equipos de salud se instruyó sensibilizar la sospecha clínica de enfermedad tipo influenza e implementar medidas de prevención por vacunas y cuidados especialmente en los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicacionesEn ese sentido, la cartera sanitaria nacional anunció que comenzará a recibir entre el viernes y el lunes próximo , la primera entrega de vacunas antigripales.