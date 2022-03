Conocé la historia de Leonardo, policía aeroportuario y fisicoculturista en su tiempo libre

26/03/2022 - 17:37 País

Leonardo Argüello es un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Argentina que en su tiempo libre es fisicoculturista, disciplina en la que demostró tener grandes condiciones. Su historia fue dada a conocer por el mismo organismo, que destacó su esfuerzo y constancia.

Según contaron, Leornado ingresó a la PSA hace ocho años porque quería formar parte del Grupo Especial de Asalto Táctico (GEAT). Con disciplina, entrenamiento y capacitación logró su objetivo en 2017.

Más tarde, combinó su vocación con otra pasión. En 2021 inició su carrera en el fisicoculturismo con prometedores resultados. A menos de un año de su primera competencia, logró consagrarse campeón argentino y subcampeón sudamericano, alcanzando el segundo puesto del ranking mundial entre 189 atletas.





Para Argüello el culturismo es un estilo de vida: "Dominar el cuerpo es también dominar las emociones. Llegar más lejos de lo preestablecido, superar los propios límites”, dice. Esa disposición a los desafíos lo llevó a formar parte de uno de los cuadros de élite de la fuerza que requiere mayor entrenamiento físico y mental para poder actuar de manera rápida y efectiva en situaciones críticas de alto riesgo.





Desde hace varios años que Leonardo entrena en un gimnasio de Tristán Suárez. “El entrenamiento es el estilo de vida que elegí. No es fácil pero volvería a hacerlo”, dijo el oficial. Y agregó: “Mi mujer es el pilar fundamental, me prepara todas las comidas de la dieta y me incentiva a seguir cuando estoy cansado y sin ganas. Ella, mi hija y mi familia me apoyan incondicionalmente en cada nuevo desafío. También mis compañeros de la UOESA y los chicos del gimnasio me animan a seguir perfeccionándome en esta disciplina".