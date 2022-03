Alberto Fernández: “Argentina tiene un serio problema en seguridad y no se puede obviar”

30/03/2022 - 12:07 País

El presidente Alberto Fernández consideró hoy que “una de las causales del delito es la desigualdad”, a la vez que pidió que la Justicia “se revise” porque “no está funcionando como debe hacerlo”, al encabezar una reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior en el Centro Cultural Kirchner.



“Argentina tiene un serio problema en materia de seguridad y no podemos obviarlo”, indicó el Presidente en la reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior, en la cual participan referentes de todas las provincias.



Tras indicar que el delito “es un problema que tiene distintas causalidades”, afirmó que “una de ella es la desigualdad”.



El jefe de Estado subrayó en este sentido que “el delito no prospera o prospera menos en las sociedades donde la igualdad es más clara”.



Fernández opinó que “hay caminos mucho más fáciles como promover la discusión del aumento de penas o la baja de imputabilidad, soluciones que atacan los resultados pero no las causas, y el ataque de las causas para mí es lo central”.



“La seguridad es un derecho humano y todo ciudadano tiene derecho a poder transitar seguro por las calles”, continuó el Presidente.



También afirmó que es “permanente” su reclamo para que “la Justicia se revise y se dé cuenta que no está funcionando como tiene que funcionar”.



Asimismo, pidió “un trabajo conjunto” entre la Nación y los gobiernos provinciales y consideró que “cuando uno revisa cómo funciona el problema de la inseguridad en Argentina está claro que el pequeño delito es el más recurrente”.



“Esa sensación de vulnerabilidad que tiene uno cuando entran en su casa es muy difícil de reparar; la sensación de debilidad que tiene quien caminando en la calle le arrebatan la cartera o le pegan un tiro y le roban el auto es un daño enorme que nuestros ciudadanos no deben padecer”, afirmó Alberto Fernández.



Asimismo, al apuntar contra los delitos cometidos por organizaciones criminales afirmó que “tienen la penosa capacidad de corromper las instituciones del Estado”.



En este sentido dijo que “el narcotráfico como crimen organizado es el que más nos está ocupando en este tiempo” porque “hay provincias que la están pasando muy mal y ahí sí hay una responsabilidad del Estado federal, porque estamos hablando de delitos federales”.



Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que los objetivos en materia de seguridad deben cumplirse con “una articulación intergubernamental” y afirmó que “las fuerzas policiales y de seguridad están a la altura del desafío por su capacidad y compromiso”.



El funcionario destacó que Argentina fue removida del listado de países donde se usan precursores químicos para fabricar drogas y dijo que esto era un logro que “nos llena de orgullo”.



Tras enumerar la participación Argentina en foros internacionales de combate del delito, mencionó como “amenazas prioritarias” del delito transnacional “el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y el tráfico de armas”.



Concluyó que “el combate del lavado de activos es la forma más eficaz de combatir estos delitos”.