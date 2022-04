El pedido de perdón de Fabiola Yañez a los argentinos por festejar su cumpleaños en cuarentena

01/04/2022 - 17:29 País

En una entrevista que brindó a Revista Gente, Fabiola Yañez habló de todo un poco. Uno de esos temas importantes fue acerca de la ocasión en que celebró su cumpleaños en Olivos, en tiempo de cuarentena. También reveló cómo iba a llamar a su hijo con Alberto Fernández.

La Primera Dama recordó el momento que tuvo cuando en 2020, más precisamente el 14 de julio, celebró su cumpleaños 39 en la quinta. Sobre eso dijo: “Ésta es la primera oportunidad que se me presenta para hacerlo, debo transmitirle a todos los argentinos y argentinas mi sincero pedido de disculpas y, por supuesto, mi gran arrepentimiento, ahora sí en primera persona, por lo ocurrido".

En ese momento, sólo el Presidente y su equipo de comunicación dieron explicaciones de lo sucedido y en esta entrevista con Revista Gente, Fabiola lo hizo por primera vez ella misma. De todas maneras pedir disculpas, para mi persona no era suficiente en ese momento, al contrario, me parecía muy poco. Entonces opté por ponerme como cualquier ciudadana a disposición de la Justicia desde el primer día. Me parecía que era lo que la gente merecía, y aceptar mi entera responsabilidad sobre los hechos. Hoy estoy a la espera de lo que la Justicia considere que sea el pago por aquel tremendo error que cometimos. Aunque ni siquiera haya sido previsto con antelación, ni organizado”, añadió.

Sobre el hijo que espera con Alberto Fernández dijo que se trataba de un tratamiento exitoso de fertilización in vitro, al que acudieron después de perder dos embarazos de forma natural. El pequeño, que será el primer bebé en la historia que nacerá en la Quinta Presidencial, se llamará Francisco Fernández Yañez. “Es un nombre que siempre me gustó y además cuenta con un significado muy lindo: “Perteneciente al pueblo de los francos”. Procede del latín “Francus”, que significa “hombre libre”. Claro que a ello, además, hay que sumarle que tanto Alberto como yo admiramos al Papa Francisco”, añadió.