Pepe Albistur señalado como responsable de los afiches contra vicepresidenta

La causa judicial que se torna alrededor de los afiches difamatorios contra Cristina Kirchner quedó en una investigación cruzada donde se vincula a un empresario cercano al presidente Alberto Fernandez. Se espera todavía que el empleado ViaGraphic que encargó el trabajo, Francisco Serrano, declare este 6 de abril en la Justicia porteña. La declaración de Darío Méndez, quien es uno de los involucrados como responsable de los afiches, abrió una nueva hipótesis. En la cual señaló: “Serrano trabaja para Enrique ‘Pepe’ Albistur” el titular de Wall Street SA. Se trata de uno de los empresarios más cercanos a Alberto Fernández, la persona que le prestó al mandatario un departamento en Puerto Madero para que viviera durante la campaña de 2019 y el secretario de Medios durante la gestión de Néstor Kirchner. En su declaración a la Policía, planteó que Serrano y Albistur “tienen una relación comercial estrecha, y puntualmente este trabajo (los afiches contra Cristina Kirchner) es generado por Albistur”. Explicó que “el rubro es chico y se sabe quién hace cada trabajo”. Si bien Méndez declaró que “está dispuesto a colaborar con la justicia para aportar información necesaria”, al momento en la justicia no hay pruebas que validen lo declarado. Por su parte, Pepe Albistur mantiene el silencio y no contestó los llamados. Pero estos no son los únicos involucrados en la causa, el viernes pasado Albistur aportó el dato de que Serrano había trabajado en LatCom, compañía de Valentín Bueno. Un empresario que durante la gestión de Cambiemos se quedó con una buena parte de los fondos que la Jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña. Por eso la Auditoría General de la Nación empezó una investigación. En los documentos de Anses y en publicación de la red social Linkedin se observa que Serrano fue empleado de Bueno en LatCom. El empresario se comunicó con distintos medios de comunicación para aclarar que él no tiene nada que ver con los afiches que se imprimieron contra Cristina Kirchner. En paralelo, el juez Manuel De Campos decidió no avanzar con los distintos pedidos del fiscal Leonel Gómez Barbella para detener y así tomarle declaración indagatoria a Francisco Serrano. La declaración de este empleado jerárquico podría aclarar quién le encargó el trabajo a ViaGraphic. Tanto el personal a cargo de pegar los afiches, como el dueño de la imprenta ViaGraphic (donde se hicieron las impresiones), Julio César Franchino, coincidieron que Serrano fue la persona que se encargó personalmente de que salieran los afiches de los talleres y se pegaran en la Ciudad. El motivo del juez para no detener a Serano es la aparición de un nuevo nombre, el de Emanuel Isaías Montiel. Es la persona que aparece en las cámaras de la empresa el día que se habría encargado la impresión. En los registros se lo ve entrar con un sobre. Al local, en la calle Bernardo O’Higgins 435, Lanús, llegó con un auto Fiat Palio con la patente AB927RJ, que está a su nombre.