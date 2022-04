El Gobierno "va a hacer cumplir con todos los recursos" los acuerdos de precios, afirmó Cerruti

07/04/2022 - 11:25 País

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró hoy que “la prioridad del Gobierno es la recomposición de los precios y de los salarios”, y afirmó que el Estado “hará cumplir con todos los recursos que tenga” el cumplimiento de programas como Cortes Cuidados y +Precios Cuidados.



“La prioridad del Gobierno es la recomposición de los precios y los salarios para que el crecimiento económico que seguimos viviendo y que nos marca que somos el país que más creció de la pandemia en el G-20, llegue a la mesa de los argentinos y a todas las familias”, señaló esta mañana la portavoz en su habitual conferencia de prensa de los jueves en Casa de Gobierno.



En ese sentido, Cerruti recordó que el Gobierno “en los últimos días ha tomado una cantidad de medidas que van en ese sentido” que incluyen, además de la reapertura de las paritarias en diversos sectores y el reciente incremento de la Tarjeta Alimentar, la renovación de las canastas de precios acordados.



“Hoy se va a dar a conocer la nueva canasta de Precios Cuidados, que incluye productos que fueron acordados y que son de acceso para todos y todas, además de una canasta de proximidad que va a empezar a regir a partir del lunes para que los supermercados barriales y los autoservicios donde la gente consume en el día a día también tengan una canasta que retrotrae los precios, en muchos casos, a los de principios de marzo”, anticipó la portavoz al inicio de la conferencia de prensa.



En el caso de +Precios Cuidados, el acuerdo anual –cuya renovación trimestral incluye una pauta de revisión que promediará el 6,37%- incluye 1.359 productos de consumo masivo de parte de más de 150 empresas líderes y pequeñas y medianas empresas (pymes), a los que se van a sumar 404 productos a partir de la entrada en vigencia del fideicomiso privado para harina 000 y fideos secos.



Asimismo, Cerruti anunció que comenzó a regir una nueva canasta de verduras y hortalizas con productos como “papa, lechuga, cebolla y tomate que son de consumo diario y cotidiano” y que tienen “un precio máximo fijado”; al igual que la renovación de Cortes Cuidados “para que el asado, la nalga y los cortes que son más consumidos por la población tengan un precio accesible”.



En el marco de las nuevas canastas de alimentos dispuestas por el Gobierno y la renovación de las existentes, Cerruti pidió a los ciudadanos “que no paguen de más, que busquen el precio cuidado acordado”, y que éstos “denuncien si el comercio barrial o el supermercado no cumplen con los precios”.



Asimismo, la portavoz de la Presidencia aseguró que el Estado hará cumplir las medidas “con todos los recursos que tenga”, incluyendo “inspecciones de la Secretaria de Comercio, de la AFIP y cualquier otro recurso que haga falta”.



En ese sentido, mencionó como ejemplo la reciente multa por $445 millones aplicada a la empresa Molino Cañuelas y cámaras del sector molinero por “conductas anticompetitivas” de fijación de precios.



Tras negar que exista "un riesgo de hiperinflación", Cerruti aseveró que la recomposición de precios y salarios permite continuar un “camino virtuoso en el cual se va consolidando el crecimiento económico”, y pidió al Congreso avanzar en la aprobación de proyectos de ley que abarcan los “hidrocarburos, la electromovilidad, la agroindustria y el cannabis medicinal”.



“Son leyes que necesitamos que salgan y que son políticas de Estado que no tienen que ver solamente con un Gobierno”, sostuvo la funcionaria.