Condenado por corrupción, Urribarri renunció a su cargo como embajador de Israel

07/04/2022 - 22:51 País

El embajador en Israel, Sergio Urribarri, renunció a su cargo tras ser condenado a ocho años de prisión por corrupción. Lo reconoció en su cuenta de Twitter. Urribarri criticó el fallo que se conoció esta noche.

El exgobernador de Entre Ríos comunicó la decisión luego que la Justicia entrerriana lo hallara culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado.

“El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador”. Luego, el presidente Alberto Fernández, aceptó su renuncia.

El fallo de la Justicia entrerriana lo inhabilita a ejercer cargos públicos en forma perpetua. El juicio había puesto bajo la lupa su gestión como gobernador en el período comprendido entre 2010 y 2015. Se lo acusa al mandatario como parte de un esquema de cartelización de empresas que posibilitó desvío de fondos.

Urribarri fue condenado el jueves a ocho años de prisión en la megacausa por diversos hechos de corrupción cometidos en la provincia durante su gestión entre 2007 y 2015.

Al exmandatario provincial también se le aplicó una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, y una multa de 180.000 pesos.