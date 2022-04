Una mujer de 80 años fue estrangulada en su casa: investigan si se trató de un robo

12/04/2022 - 10:50 País

La mujer de 80 años que ayer fue hallada asesinada en su casa de la localidad bonaerense de Carapachay, en el partido de Vicente López, murió estrangulada con un cinturón de cuero y los investigadores trabajan sobre “una pista firme” para esclarecer el caso.

Los médicos forenses que ayer revisaron el cuerpo de Beatriz Mansilla en la escena del crimen, realizaron un primer reporte en el que indicaron que la aparente causa de muerte fue un “estrangulamiento a lazo” con un cinturón de cuero negro que la víctima tenía alrededor del cuello.



El cadáver de la mujer estaba tendido en un pasillo distribuidor de la casa que da al living principal, a un baño y a una habitación de servicio.



“Estaba vestida con camisón, junto a ella había un espejo roto. No tenía golpes llamativos, pero sí estaba atada de pies y manos con cinta de embalar marrón”, dijo uno de los investigadores.



Los forenses también notaron en las muñecas de Mansilla marcas que indicaban que durante el tiempo que estuvo viva había intentado desatarse.



Además, todo indica que el crimen ocurrió en horas de la mañana y que el o los asesinos ingresaron a poco de que el hijo de Mansilla, que es empleado de comercio, salió rumbo a su trabajo, antes de las 9 de ayer.



Se espera que todos estos datos forenses preliminares, constatados en el lugar del hecho por el propio fiscal Alejandro Musso que acompañó la tarea de los peritos, sean corroborados en la autopsia que durante la jornada le realizarán al cuerpo de la víctima en la morgue que la Policía Científica tiene en el Hospital de San Fernando.



Si bien la hipótesis de un robo sigue siendo una de las principales líneas de investigación porque varios ambientes de la casa se hallaron revueltos, lo cierto es que el hijo de Mansilla no notó ningún faltante.



“Que no haya faltantes, no significa que no hayan entrado a robar. Quizás no encontraron lo que buscaban o se llevaron algo que no estaba en el radar del hijo de la señora”, explicó una fuente judicial.



El mismo informante admitió que “se trabaja sobre una pista firme”, vinculada a un automóvil que quedó filmado en las inmediaciones de la propiedad.



Detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, de la Sub DDI de Vicente López y de la comisaría de la zona, trabajan buscando videos en cámaras de seguridad de la zona.



El hecho fue descubierto ayer poco antes de las 19, cuando el hijo de Mansilla regresó de trabajar y halló a su madre asesinada y maniatada en su casa de la calle De Luca al 5200, de Carapachay, partido de Vicente López, en el norte del conurbano.



Algunos ambientes y las pertenencias de la víctima se encontraban desordenadas, aunque la puerta de ingreso no presentaba signos de violencia.