Alberto Fernández echó a Luis Puenzo, titular del INCAA

Después de la protesta realizada el pasado lunes, el presidente Alberto Fernández echó por decreto a Luis Puenzo, el titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

En la tarde se reunieron el ministro de Cultura, Tristán Bauer, con el cineasta y no habían llegado a un acuerdo. Por el momento será Nicolás Battle, el vicepresidente, quien quedará a cargo manera interina hasta que se designe una nueva autoridad.

“Dispónese el cese del señor Luis Adalberto Puenzo en el cargo de Presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), ente público no estatal en el ámbito del Ministerio de Cultura” expresa el artículo del decreto presidencial.

El director de cine y ganador del Oscar por la película argentina La Historia Oficial había llegado a comandar el organismo en diciembre de 2019, cuando asumió Fernández.

Qué dijo Puenzo

"Si me tengo que ir, me iré. La decisión la tiene que tomar el presidente, no depende del ministro", había remarcado el funcionario en las últimas horas. Luego de los incidentes producidos el lunes, si Puenzo no renunciaba trascendió que este miércoles iba a llevarse a cabo una nueva protesta en las puertas del organismo.

Por su parte, Puenzo aseguró en las últimas horas que su gestión fue la mejor posible, al tiempo que defendió su proyecto de tener un cine nacional hecho de películas de costo alto, atacó a sectores de la producción y reafirmó que no renunciaría ante las presiones.

En medio de rumores de pedidos de renuncia por parte del Gobierno, Puenzo aclaró en declaraciones al programa "Detrás de lo que vemos", en radio AM La990 que "hay intereses económicos de todo tipo" en juego dado que en el cine "siempre hubo fondos" y afirmó: "Hemos logrado que el INCAA sea transparente porque maneja dinero público y debe ser cuidado".

Por último, a modo de autocrítica, Puenzo manifestó que los aumentos garantizados fueron tardíos y que conllevaron "palos en las ruedas" y discusiones internas.

Además, señaló que el INCAA tiene fallas en materias de comunicación: "Mientras hacía me decían que el INCAA tenía que comunicar más y no lo hicimos. Más allá de eso, estamos haciendo lo que creemos que hay que hacer".