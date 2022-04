Se viene el Censo presencial 2022: a qué hora pasarán por casa y todas las preguntas frecuentes

29/04/2022 - 14:04 País

Este año se realizará el Censo nacional casa por casa, aunque ya se encuentra disponible para hacerlo de forma digital, lo cual es una de las novedades de esta edición que fue postergada durante dos años debido a la pandemia de COVID-19.

Fecha de inicio

El día fijado por el Gobierno nacional para el operativo del Censo nacional es el miércoles 18 de mayo, jornada que será feriado en todo el territorio. Ese día pasará por cada vivienda un censista autorizado con el cuestionario en mano entre las 8 de las 18.

Actividades afectadas

De acuerdo a la Ley 24.254 sancionada el 13 de octubre de 1993, hay una multiplicidad de actividades afectadas durante el día del censo. La legislación establece que en la fecha quedarán prohibidas hasta las 20 "las funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas y en general toda clase de espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos".

También restaurantes, confiterías, casas de expendio de bebidas y similares, rotiserías, panaderías y en general todo comercio de venta de artículos alimenticios y de bebidas y clubes.

¿Hay que esperar a la persona censista en la vivienda?

Sí. El Día del Censo será feriado nacional para que todas las personas puedan esperar en sus viviendas a las personas acreditadas para censar.

Si vas a salir de tu casa, asegurate de que en todo momento haya una persona presente que pueda responder las preguntas o presentar el comprobante de finalización del Censo digital.

¿El censista tiene que entrar a la casa?

No. Desde el INDEC indicaron en varias oportunidades que esto no es obligatorio. No es necesario que la persona censista ingrese a tu hogar.

¿A qué hora pasarán por mi vivienda el Día del Censo?

A partir de las 8:00 del miércoles 18 de mayo de 2022, una persona censista, debidamente acreditada, visitará cada una de las viviendas del país, hayan completado o no el cuestionario digital.

¿Cómo se responde el Censo 2022?

Se podrá elegir entre dos alternativas para responder el Censo. Por un lado, adelantarlo mediante el Censo digital. Es una herramienta que permite completar el cuestionario en línea. La población puede responder las preguntas desde una computadora, tableta o celular con acceso a Internet de manera anticipada.

Quienes no elijan esta modalidad, podrán responder las preguntas en la entrevista directa el Día del Censo, miércoles 18 de mayo.