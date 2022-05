"Mucha gente podría haber salido": Vizzotti y un "mea culpa" a dos años de la cuarentena estricta

02/05/2022 - 13:21 País

A dos años de la cuarentena estricta, la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, hizo una suerte de "mea culpa" a dos años de la etapa más estricta de la cuarentena en nuestro país.

En ese sentido, en diálogo con Radio 10, la Titular de la cartera de Salud admitió que podrían haber sido más flexibles y haber habilitado los paseos de cercanía, que se encontraban terminantemente prohibidos hace dos años atrás.

"Lo que claramente nosotros hablamos mucho con Vilma Ibarra, que pasó en todo el mundo, es el tema de que mucha gente podría haber salido a dar una vuelta", comenzó diciendo Carla Vizzotti.

"No podíamos arriesgarnos"



"Eso se ve claramente después, en ese momento no se sabía. No podíamos arriesgarnos y de verdad que no solamente lo hizo Argentina, sino que lo hizo todo el mundo", se justificó la funcionaria.

Asimismo agregó: "Por eso es muy importante transmitir con mucha fortaleza esta situación y que para adelante todo lo que aprendimos lo estamos aplicando permanentemente".

"Con ómicron no cerramos nada, levantamos los aislamientos y también nos criticaron por esto. Pero nosotros analizamos cada paso, en función a la evidencia científica, y no especulamos con lo que pueda venir", cerró.