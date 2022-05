Gabriela Cerruti: “El Congreso no está paralizado”

05/05/2022 - 10:22 País

La portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti destacó hoy que "el Congreso nacional no está paralizado", remarcó la importancia de los proyectos que se tratarán en la sesión convocada para hoy, dijo que son "muy buenos" los acuerdos paritarios alcanzados por distintos gremios en los últimos días y confirmó una gira de Alberto Fernández por Europa la semana próxima.



Esos fueron algunos de los temas que contestó en la habitual rueda de prensa de los jueves en Casa de Gobierno, durante la cual también negó cambios en la conducción del Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán.



Sobre la agenda de hoy en la Cámara de Diputados, Cerruti dijo que "hoy va a sesionar" para tratar tres proyectos de ley "muy importantes para el Poder Ejecutivo", como son la promoción del área de la construcción, cannabis medicinal y las enfermedades inmunodepresivas.



En cuanto al proyecto de la Boleta Única de Papel, que impulsa la oposición, aseveró que "lo que el Congreso debatirá hoy es una preferencia; es decir que se le indicará a la comisión correspondiente que comience a tratarlo" y sostuvo que es "muy auspicioso que se comience a debatir".



Por otro lado, la portavoz destacó los "muy buenos acuerdos paritarios" que diversos gremios vienen cerrando en los últimos días y dijo que estos entendimientos "permiten tener confianza en que los salarios no va a perder frente a la inflación".



Ante otra consulta, Cerruti confirmó que el presidente Alberto Fernández realizará la semana próxima un viaje a España y Alemania, donde "se va a encontrar con jefes de Estado y empresarios".



"Será un viaje para continuar con la inserción de la Argentina en el mundo, donde mantendrá conversaciones sobre la situación internacional, conseguir inversiones y seguir con la agenda de crecimiento", precisó la funcionaria.



En cuanto a la situación interna del Frente de Todos, tras las recientes críticas a la conducción económica por parte de funcionarios bonaerenses, Cerruti destacó que "las relaciones entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires son inmejorables" y dijo que esas relaciones "no mejoran ni desmejoran por opiniones políticas y mucho menos por opiniones dadas en una radio".



Asimismo remarcó "la particular relación del presidente Alberto Fernández con el gobernador Axel Kicillof" y reafirmó que la provincia de Buenos Aires "tiene un respaldo particular".